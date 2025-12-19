Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de Demokratlar, Epstein'in dosyasından yaklaşık 70 yeni fotoğraf paylaştı | Dış Haberler

        ABD'de Demokratlar, Epstein'in dosyasından yaklaşık 70 yeni fotoğraf paylaştı

        ABD Temsilciler Meclisinin bazı Demokrat üyeleri, Epstein dosyasından elde edilen yaklaşık 70 fotoğrafı daha yayımladı. Epstein'in geçmişine ait fotoğraf ve belgelerin yayımlamaya devam edeceğini söyleyen California Milletvekili Garcia, yeni görsellerin, ABD Adalet Bakanlığının elinde tam olarak ne olduğuna dair "daha fazla soru işareti uyandırdığını" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 07:29 Güncelleme: 19.12.2025 - 07:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Temsilciler Meclisinin bazı Demokrat üyeleri, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in albümünden yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

        Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinin Demokrat üyeleri, Epstein'ın albümünden elde edilen yaklaşık 70 fotoğrafı daha yayımladı.

        California Milletvekili Robert Garcia, yaptığı açıklamada, "Denetim Kurulu Demokratları, Amerikan halkına şeffaflık sağlamak için Epstein'in geçmişine ait fotoğraf ve belgeleri yayımlamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

        Garcia, yeni görsellerin, ABD Adalet Bakanlığının elinde tam olarak ne olduğuna dair "daha fazla soru işareti uyandırdığını" söyledi.

        REKLAM

        Yeni paylaşılan fotoğraf seçkisi arasında, milyarder iş insanı Bill Gates'in yanında kimliği gizlenmiş bir kadınla poz verdiği, diğer bir karede ise ünlü dilbilimci Noam Chomsky'nin bir uçakta Epstein ile seyahat ettiği görüldü.

        Fotoğraflardan birinde Ukrayna uyruklu bir kadının pasaport bilgileri yer alırken, diğer bir fotoğrafta "Kızların tanesi 1000 dolar... Belki birileri J için uygun olur?" dediği dijital yazışmanın ekran görüntüsüne rastlandı.

        Söz konusu fotoğraflar arasında ayrıca Litvanya, Ukrayna, Çekya ve Rusya vatandaşı kadınlara ait pasaportlar yer alırken Demokratlar tarafından, isim bilgileri karalanmış bu pasaport sahiplerinin "Jeffrey Epstein ve suç ortaklarının ilişki kurduğu kadınlar" olduğu öne sürüldü.

        Komitenin Demokrat üyeleri, geçen hafta, Epstein'in albümünden ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, oyuncu ve yönetmen Woody Allen ve yine Bill Gates'e ait fotoğrafların da bulunduğu bir seçki paylaşmıştı.

        ABD medyasındaki haberlerde, paylaşılan 19 kare fotoğrafın, Epstein'in geçmişte, söz konusu kişilerle bağlantılı olduğu ve "özel ilişkiler geliştirdiğini" ortaya koyduğu değerlendirmesi yapılmıştı.

        REKLAM

        Jeffrey Epstein olayı

        En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

        ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tunç: F-16'larımız tarafından düşürüldü, küçük parçalara ayrıldı
        Tunç: F-16'larımız tarafından düşürüldü, küçük parçalara ayrıldı
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Gain soruşturmasında 3 tutuklama
        Gain soruşturmasında 3 tutuklama
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı
        ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler