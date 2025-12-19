ABD'de Demokratlar, Epstein'in dosyasından yaklaşık 70 yeni fotoğraf paylaştı

ABD Temsilciler Meclisinin bazı Demokrat üyeleri, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in albümünden yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinin Demokrat üyeleri, Epstein'ın albümünden elde edilen yaklaşık 70 fotoğrafı daha yayımladı.

California Milletvekili Robert Garcia, yaptığı açıklamada, "Denetim Kurulu Demokratları, Amerikan halkına şeffaflık sağlamak için Epstein'in geçmişine ait fotoğraf ve belgeleri yayımlamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Garcia, yeni görsellerin, ABD Adalet Bakanlığının elinde tam olarak ne olduğuna dair "daha fazla soru işareti uyandırdığını" söyledi.

Yeni paylaşılan fotoğraf seçkisi arasında, milyarder iş insanı Bill Gates'in yanında kimliği gizlenmiş bir kadınla poz verdiği, diğer bir karede ise ünlü dilbilimci Noam Chomsky'nin bir uçakta Epstein ile seyahat ettiği görüldü.

Fotoğraflardan birinde Ukrayna uyruklu bir kadının pasaport bilgileri yer alırken, diğer bir fotoğrafta "Kızların tanesi 1000 dolar... Belki birileri J için uygun olur?" dediği dijital yazışmanın ekran görüntüsüne rastlandı.