Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 15° Ankara Kısmen Güneşli 9° İzmir Kısmen Güneşli 15° Antalya Kısmen Güneşli 18° Trabzon Parçalı bulutlu 13° Bursa Güneşli 11° Adana Güneşli 18° Diyarbakır Kısmen Güneşli 13° Gaziantep Kısmen Güneşli 16° Ağrı Güneşli 7°

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. AMASYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu RİZE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.