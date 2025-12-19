Meteoroloji'den sis ve pus alarmı! Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu