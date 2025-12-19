Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den sis ve pus alarmı! Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde - 19 Aralık Hava Durumu

        Meteoroloji'den sis ve pus alarmı! Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

        Giriş: 19.12.2025 - 07:23 Güncelleme: 19.12.2025 - 07:25
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 15°

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Kısmen Güneşli 15°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 18°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 13°

        Bursa

        Güneşli 11°

        Adana

        Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 13°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 16°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BURSA °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 10°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ °C, 8°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 10°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, 5°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 0°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 5°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BATMAN °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

