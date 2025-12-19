Kış ne zaman başlar? Zemheri soğukları gelmeden önce bu tarihe dikkat edin!

ZEMHERİ SOĞUKLARI NEDEN BU KADAR ETKİLİ?

Zemheri döneminde Güneş ışınları Kuzey Yarımküre’ye daha eğik açıyla ulaşıyor. Bu da gündüzleri bile havanın yeterince ısınamamasına neden oluyor. Özellikle açık ve rüzgârsız gecelerde sıcaklıklar hızla düşüyor.

Kaynak: Live Science, BBC, Almanac