Kış ne zaman başlar? Zemheri soğukları gelmeden önce bu tarihe dikkat edin!
Havaların giderek soğumasıyla birlikte "Kış ne zaman başlıyor?" sorusu yeniden gündemde. Özellikle zemheri soğukları yaklaşırken bu tarihler daha da önem kazanıyor. Astronomik ve meteorolojik kış arasındaki farklar ise çoğu zaman kafa karıştırıyor. İşte detaylar!
Soğuk sabahlar, erken kararan havalar ve ayazlı geceler… Kış mevsimi kapıya dayanırken zemheri uyarıları da yapılmaya başladı. Peki kış tam olarak ne zaman başlıyor, en sert soğuklar hangi döneme denk geliyor?
KIŞ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kışın başlangıcı denildiğinde çoğu kişi takvim yapraklarına baksa da bu sorunun iki farklı yanıtı bulunuyor: astronomik ve meteorolojik. Astronomik olarak kış, her yıl 21 Aralık civarında gerçekleşen kış gündönümü ile başlıyor.
Bu tarih, Kuzey Yarımküre’de gecelerin en uzun, gündüzlerin ise en kısa olduğu gün olarak kabul ediliyor. Meteorolojik kış ise hesaplamaları kolaylaştırmak amacıyla 1 Aralık – 28 Şubat tarihleri arasını kapsıyor.
ASTRONOMİK KIŞ VE METEOROLOJİK KIŞ ARASINDAKİ FARK
Astronomik kış, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine göre belirlenirken; meteorolojik kış, hava olaylarının istatistiksel olarak daha net takip edilebilmesi için kullanılıyor.
Bu nedenle hava durumu raporlarında kış mevsimi genellikle 1 Aralık itibarıyla başlatılıyor. Yani takvim kışa girmeden önce, soğuk havalar kendini hissettirmeye başlayabiliyor.
ZEMHERİ NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR?
Halk arasında en sert soğukları tanımlamak için kullanılan zemheri, özellikle Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip. Zemheri dönemi genellikle 22 Aralık - 30 Ocak tarihleri arasını kapsıyor.
Bu süreçte hava sıcaklıkları ciddi şekilde düşüyor, gece ayazları artıyor ve don olayları daha sık görülüyor. “Zemheri ayazı” ifadesinin kökeni de buradan geliyor.
ZEMHERİ SOĞUKLARI NEDEN BU KADAR ETKİLİ?
Zemheri döneminde Güneş ışınları Kuzey Yarımküre’ye daha eğik açıyla ulaşıyor. Bu da gündüzleri bile havanın yeterince ısınamamasına neden oluyor. Özellikle açık ve rüzgârsız gecelerde sıcaklıklar hızla düşüyor.
