        İstanbul Erkek Lisesi'nde ne oldu| İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti: SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!

        İstanbul Erkek Lisesi'nde erkek pansiyonunda 9. sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında 3 öğrenci, darp edildiğini öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu

        Anadolu Ajansı
        19.12.2025 - 07:38 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:07
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Erkek Lisesi'nde 25 Kasım'da 9. sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince soruşturma yürütüldüğüne dair açıklama yapmıştı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

        MÜDÜR VE YARDIMCISI AÇIĞA ALINDI

        AA'daki habere göre İl Milli Eğitim müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmayı devralan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince devam eden süreç içerisinde lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alındı.

        3 ÖĞRENCİDEN "DARP" ŞİKAYETİ

        Görevlendirilen müfettişlerin soruşturma kapsamında hazırlayacağı rapor bekleniyor. Öte yandan iddialara ilişkin hukuki süreçte devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturmada, "darp" iddiasıyla ilgili 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Başsavcılık, konuya ilişkin başka şikayetlerin olup olmadığını belirlemek amacıyla kolluk kuvvetlerine ve ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi.

        Olaya karıştığı iddia edilen öğrencilerden bazılarının farklı illere gittiğinin belirlenmesi üzerine ilgili başsavcılıklara da şikayet yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için yazı yazıldığı öğrenildi.

