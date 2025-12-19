Hollywood ünlüleri peş peşe bu hastalığa yakalandığını açıklıyor: Peki nedir bu "lyme" hastalığı?

Ünlü isimlerin sağlık açıklamaları bazen küresel farkındalığın artmasına neden olabiliyor. Son dönemde Joe Jonas ve Bella Hadid’in Lyme hastalığına yakalandıklarını açıklaması, bu enfeksiyonun ne kadar yaygın ve sinsi olabileceğini bir kez daha gösterdi. Peki adını sıkça duymaya başladığımız Lyme hastalığı tam olarak nedir?