Hollywood ünlüleri peş peşe bu hastalığa yakalandığını açıklıyor: Peki nedir bu "lyme" hastalığı?
Hollywood dünyasından peş peşe gelen sağlık açıklamaları bu kez dikkatleri az bilinen bir hastalığa çevirdi. Joe Jonas ve Bella Hadid gibi dünyaca ünlü isimler, Lyme hastalığına yakalandıklarını duyurarak konuyu yeniden gündeme taşıdı. Yabancı basında sıkça yer bulan bu hastalık, "Nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler?" sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar!
Ünlü isimlerin sağlık açıklamaları bazen küresel farkındalığın artmasına neden olabiliyor. Son dönemde Joe Jonas ve Bella Hadid’in Lyme hastalığına yakalandıklarını açıklaması, bu enfeksiyonun ne kadar yaygın ve sinsi olabileceğini bir kez daha gösterdi. Peki adını sıkça duymaya başladığımız Lyme hastalığı tam olarak nedir?
LYME HASTALIĞI NEDİR?
Lyme hastalığı, genellikle enfekte kenelerin ısırmasıyla insanlara bulaşan bakteriyel bir enfeksiyon olarak tanımlanıyor. Hastalığa, Borrelia burgdorferi adlı bakteri neden oluyor.
Özellikle ormanlık alanlarda, uzun otların bulunduğu bölgelerde yaşayan keneler aracılığıyla bulaşması nedeniyle doğayla iç içe olan kişiler daha fazla risk altında bulunuyor.
ÜNLÜ İSİMLER NEDEN GÜNDEM OLDU?
Son yıllarda Bella Hadid, Lyme hastalığıyla uzun süredir mücadele ettiğini ve bu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu açıkça dile getirmişti.
Fotoğraf: Instagram
Kısa süre önce Joe Jonas’ın da aynı hastalığa yakalandığını açıklaması, konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Uzmanlara göre Lyme hastalığı, erken teşhis edilmediğinde yıllarca sürebilen kronik şikâyetlere yol açabiliyor.
Fotoğraf: Instagram
BELİRTİLERİ NELER?
Lyme hastalığının belirtileri kişiden kişiye değişebiliyor. En sık görülen erken belirtiler arasında kene ısırığı sonrası oluşan dairesel kızarıklık, halsizlik, ateş, baş ağrısı ve kas-eklem ağrıları yer alıyor.
İlerleyen dönemlerde ise eklem iltihapları, sinir sistemi sorunları, kalp ritim bozuklukları ve yoğun yorgunluk gibi daha ciddi tablolar ortaya çıkabiliyor.
NEDEN GEÇ FARK EDİLİYOR?
Hastalığın en büyük sorunlarından biri, belirtilerinin grip, fibromiyalji ya da kronik yorgunluk sendromu gibi başka rahatsızlıklarla karıştırılabilmesi. Bu durum tanı sürecini geciktirebiliyor. Özellikle kene ısırığının fark edilmemesi, hastalığın aylar hatta yıllar sonra ortaya çıkmasına neden olabiliyor.
KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?
Uzmanlar, doğa yürüyüşleri sırasında uzun kollu giysiler tercih edilmesini, açık renk kıyafetler giyilmesini ve dönüşte vücudun mutlaka kontrol edilmesini öneriyor. Kenelerin erken fark edilmesi, hastalığın önlenmesinde büyük önem taşıyor.
Kaynak: Mayo Clinic, Cleveland Clinic