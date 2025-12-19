Habertürk
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti

        Japonya Merkez Bankası 25 bazlık faiz artırımına giderek, politika faizini yüzde 0.75 ile 30 yılın zirvesine yükseltti

        Giriş: 19.12.2025 - 08:22 Güncelleme: 19.12.2025 - 08:22
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Japonya Merkez Bankası (BoJ) kısa vadeli politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.75’e çıkardı. Böylece politika faizi 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Karar, piyasa beklentileriyle uyumlu geldi.

        Kararla ilgili açıklamasında BoJ, enflasyonun yaklaşık dört yıldır hedefin üzerinde seyrettiğine dikkat çekerken, reel faizlerin “önemli ölçüde negatif” kalmasının beklendiğini ve destekleyici finansal koşulların ekonomik faaliyeti güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğini bildirdi.

        Kararın ardından 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisi 2006’dan bu yana ilk kez yüzde 2 eşiğini aştı. Yen, dolar karşısında yüzde 0.20 değer kaybederek 155.79’a geriledi. Nikkei 225 endeksi ise yüzde 1.21 yükseldi.

        Japonya geçen yıl, 2016’dan beri uyguladığı dünyanın tek negatif faiz rejimini sona erdirerek para politikasında normalleşme sürecine girmişti.

        ENFLASYON 44 AYDIR HEDEFİN ÜZERİNDE

        Ülkede enflasyon 44 aydır BoJ’un yüzde 2’lik hedefinin üzerinde seyrediyor. Son açıklanan verilere göre tüketici fiyatları kasımda yıllık yüzde 2.9 yükseldi. Yüksek enflasyon, Çalışma Bakanlığı verilerine göre 10 aydır gerileyen reel ücretler üzerinde baskı yaratıyor.

        BoJ, taze gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyonun, gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ve fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik hükümet tedbirlerinin etkisiyle 2026 Nisan-Eylül döneminde yüzde 2’nin altına gerilemesinin muhtemel olduğunu öngördü.

        EKONOMİDE DARALMA

        Öte yandan daha yüksek faizler, zaten zayıflama işaretleri veren Japon ekonomisindeki yavaşlamayı artırma riski taşıyor. Üçüncü çeyreğe ilişkin revize edilen GSYH verileri, ekonominin çeyreklik bazda yüzde 0,6, yıllıklandırılmış bazda ise yüzde 2,3 daraldığını gösterdi. BoJ, ekonomide zayıflık sinyallerine karşın şirket kârlarının yüksek seyretmesinin beklendiğini ve firmaların 2026’da ücret artışlarına devam edeceğini belirtti.

