Kayseri'de kan donduran olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 22’nci Cadde’de boş bir arazide meydana geldi.

Ethem Tatlı (52), oğlu M.T. ve yeğeni V.T. ile aralarında husumet bulunan Seyfi Yılmaz (36) ve oğlu A.Y. arasında tartışma çıktı.

ÜÇ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU

DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ethem Tatlı, oğlu ve yeğeni, Seyfi Yılmaz tarafından tabancayla vuruldu. Ethem Tatlı hayatını kaybederken, oğlu ve yeğeni ise yaralandı.

Ethem Tatlı, 52 yaşında hayata veda etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Ethem Tatlı’nın cenazesi, dün ailesi tarafından teslim alınarak Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahalle Camii’ne getirildi. Ethem Tatlı’nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Yaralılardan M.T. ve V.T.’nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olayın ardından Seyfi Yılmaz ile A.Y.’nin (17) vurulan Ethem Tatlı, yeğeni ve oğlunun yanından uzaklaşma anları cep telefonuyla kaydedildi.