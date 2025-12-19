Habertürk
        Kayseri haberleri: Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!

        Kayseri'de, husumetli oldukları 36 yaşındaki Seyfi Yılmaz tarafından tabancayla vurularak öldürülen 52 yaşındaki Ethem Tatlı toprağa verildi. Yaralanan oğlu M.T. ve yeğeni V.T.'nin tedavisi devam ederken, Yılmaz ve oğlunun cinayetin ardından soğukkanlı bir şekilde olay yerinden ayrılması kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 08:10 Güncelleme: 19.12.2025 - 08:58
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de kan donduran olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 22’nci Cadde’de boş bir arazide meydana geldi.

        Ethem Tatlı (52), oğlu M.T. ve yeğeni V.T. ile aralarında husumet bulunan Seyfi Yılmaz (36) ve oğlu A.Y. arasında tartışma çıktı.

        ÜÇ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU

        DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ethem Tatlı, oğlu ve yeğeni, Seyfi Yılmaz tarafından tabancayla vuruldu. Ethem Tatlı hayatını kaybederken, oğlu ve yeğeni ise yaralandı.

        Ethem Tatlı, 52 yaşında hayata veda etti.
        Ethem Tatlı, 52 yaşında hayata veda etti.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

        Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Ethem Tatlı’nın cenazesi, dün ailesi tarafından teslim alınarak Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahalle Camii’ne getirildi. Ethem Tatlı’nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Yaralılardan M.T. ve V.T.’nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan, olayın ardından Seyfi Yılmaz ile A.Y.’nin (17) vurulan Ethem Tatlı, yeğeni ve oğlunun yanından uzaklaşma anları cep telefonuyla kaydedildi.

        BABA İLE OĞLU YÜRÜYEREK GİTTİ

        Görüntülerde, vurulan Tatlı, oğlu ve yeğeninin yerde olduğu, 2 şüphelinin ise olay yerinden soğukkanlı biçimde uzaklaştığı görüldü.

        YAKALANIP TUTUKLANDILAR

        Seyfi Yılmaz ve oğlu A.Y., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Yılmaz ve oğlu A.Y., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
