AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı: 90 milyon avro verilecek
Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'nın acil finansal ihtiyaçlarını karşılamak için 90 milyar avroluk bir kredi taahhüdü konusunda anlaşma sağladı ancak bu krediyi Rusya'nın AB içinde dondurulmuş varlıklarını kullanarak sağlama konusunda uzlaşılamadı. AB'nin Ukrayna'ya verdiği dev fon, kendi iç kaynaklarından karşılanacak. Macaristan, Slovakya ve Çekya, fonun kendi bütçelerini etkilemeyeceğinin garantisini aldıktan sonra oybirliği gerektiren fona onay verirken, Belçika'nın Rus varlıklarının kullanılmasına karşı çıkması fonun AB kaynaklarından sağlanma kararında etkili oldu.
Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını finanse etmek için önümüzdeki iki yıl boyunca dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmak yerine kendi kaynakları içinde borç vermeye karar verdi. Plana göre Ukrayna'ya iki yıllık ihtiyaçları için 90 milyar avroluk bir fon yaratılacak.
Kararı AB Zirvesi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de liderler arasında saatler süren görüşmelerin ardından "Bugün Ukrayna'ya 90 milyar euro sağlama kararını onayladık. Acil bir önlem olarak, Avrupa Birliği bütçesi tarafından desteklenen bir kredi sağlayacağız" açıklamasıyla duyurdu.
Rusya'nın AB'de dondurulan varlıklarının kullanılmasına veto
Zirveden ayrıca Avrupa Komisyonu'na, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına dayalı bir savaş tazminatı kredisi üzerinde çalışmaya devam etme yetkisi de verildi. Ancak bu seçenek, varlıkların büyük bir kısmının bulunduğu Belçika'nın kabul etmemesi nedeniyle fiilen uygulanamıyor.
AB'nin borçlanma önerisi, oybirliği gerektirdiği ve Rusya'nın müttefiki Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın buna karşı çıktığı için başlangıçta uygulanamaz görünüyordu ancak Macaristan, Slovakya ve Çekya, bu planın kendilerini finansal olarak etkilemediği sürece devam etmesine izin vermeyi kabul etti.
AB liderleri, AB'de toplam 210 milyar avro tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarının, Moskova Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyene kadar dondurulmaya devam edeceğini söyledi. Moskova böyle bir adım atarsa, Ukrayna bu parayı krediyi geri ödemek için kullanabilir.
Alman Şansölye Merz, "Bu Ukrayna için iyi, Rusya için kötü bir haber ve bizim amacımız da buydu" açıklamasıyla AB'nin hamlesini savunurken, AB yönetimine göre Kiev için bu para hayati öneme sahip. Çünkü AB'nin mali yardımı olmadan Ukrayna gelecek yılın ikinci çeyreğinde parasız kalacak ve büyük olasılıkla Rusya'ya karşı savaşı kaybedecekti. AB, bunun Rusya'nın AB'ye karşı saldırı tehdidini daha da yaklaştıracağından korkuyor.
Karar, liderler arasında, dondurulmuş Rus varlıklarına dayalı benzeri görülmemiş bir kredinin teknik ayrıntıları hakkında saatler süren tartışmaların ardından alındı. Bu tartışmalar, bu aşamada çözülmesi çok karmaşık veya siyasi açıdan zor. Ana zorluk, Avrupa'daki toplam Rus varlıklarının 185 milyar avrosunun bulunduğu Belçika'ya, Ukrayna'ya para aktarılmasına karşı Rusya'nın olası misillemesinden kaynaklanabilecek finansal ve yasal risklere karşı yeterli garantiler sağlamak.
Belçika Başbakanı Bart De Wever, "Savaş tazminatı kredisi ile ilgili o kadar çok soru vardı ki, B planına geçmek zorunda kaldık. Mantık galip geldi. AB kaos ve bölünmeyi önledi ve birliğini korudu" dedi.
AB genelinde kamu maliyesi yüksek borç seviyeleri nedeniyle zaten zor durumda olduğundan, Avrupa Komisyonu Rus varlıklarını Kiev'e kredi vermek veya AB bütçesinden ortak borçlanma için kullanmayı önermişti. İkinci seçeneğin kullanılması, Macar lider Orban'ın diplomatik bir zafer elde etmesini sağladı.
Macaristan: Rus varlıklarının kullanılmasının düşünülmesi aptallık
Macar lider Orban, "Bu tam bir aptallık. Rusya'nın AB'de dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'ya vermek doğrudan AB'nin Rusya'ya savaş ilanı demektir. Bir savaş var. Savaşın tarafları Rusya ve Ukrayna. İkisi de AB üyesi değil. AB, savaşın taraflarından birinin parasını alıyor, diğer tarafa veriyor. Bu savaş demektir. Belçika Başbakanı istememe konusunda çok haklı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Avrupa ülkelerini "zayıf" olarak nitelendirmesinin ardından, Avrupa ülkelerinin gücünü ve kararlılığını göstermek istemesi de fonun AB kaynaklarından sağlanması kararı alınmasındaki bir diğer sebep.
Zirveye katılan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy, AB'ye Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesini sağlayacak fonları sağlamak için Rus varlıklarının kullanılması konusunda anlaşmaya varmaları çağrısında bulunmuştu:
"Şu anda masada olan karar, yani Rus saldırganlığına karşı savunma amacıyla Rus varlıklarının tam olarak kullanılması kararı, alınabilecek en açık ve ahlaki açıdan en haklı kararlardan biridir."
Ancak AB, bu yolu seçmedi. Zelenskiy, AB'ye 90 milyar avroluk fon kararını onaylaması nedeniyle teşekkür etti.