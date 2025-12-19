Habertürk
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu: Görüşmenin detayları ortaya çıktı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu: Görüşmenin detayları ortaya çıktı!

        Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli yönetimin, Alexander Sörloth'un menajeriyle bir araya geldiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 10:01 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:01
        1

        Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

        2

        Alman basınında çıkan haberlere göre; sarı-lacivertliler, devre arasında hücuma takviye yapmak istiyor.

        3

        4

        İlk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin arayışlarına devam ettiği öne sürüldü.

        5

        Sarı-lacivertlilerin, uluslarası alanda tanınmış bir oyuncu transfer etmek istediği aktarıldı.

        6

        SEZON KARNESİ

        Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maçta 1.126 dakika süre alan Sörloth, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

        7

        Norveçli golcünün güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

        8
