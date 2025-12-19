Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu: Görüşmenin detayları ortaya çıktı!
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli yönetimin, Alexander Sörloth'un menajeriyle bir araya geldiği öne sürüldü.
Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Alman basınında çıkan haberlere göre; sarı-lacivertliler, devre arasında hücuma takviye yapmak istiyor.
İlk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin arayışlarına devam ettiği öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin, uluslarası alanda tanınmış bir oyuncu transfer etmek istediği aktarıldı.
SEZON KARNESİ
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maçta 1.126 dakika süre alan Sörloth, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.