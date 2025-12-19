Habertürk
        Şebnem Bozoklu, mutlu evliliğin sırrını açıkladı

        Şebnem Bozoklu, mutlu evliliğin sırrını açıkladı

        2019'da Kanat Atkaya ile nikâh masasına oturan Şebnem Bozoklu, mutlu evliliğin sırrını, Özkan Uğur'dan öğrendiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 09:25 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:37
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Oyuncu Şebnem Bozoklu, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. 2019'da gazeteci Kanat Atkaya ile evlenen Bozoklu; "Birinden ömür boyu aşk tavsiyesi alacak olsan kimden almak isterdin" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

        Şebnem Bozoklu ve eşi Kanat Atkaya
        Şebnem Bozoklu ve eşi Kanat Atkaya

        EVLİLİK TAVSİYESİ ÖZKAN UĞUR'DAN

        Mutlu evliliğin sırrını Özkan Uğur'dan aldığını söyleyen Şebnem Bozoklu; "Eşimle daha yeni tanışmıştık. Bundan 7 - 8 yıl önce bir partide Özkan Uğur ile karşılaşmıştık. Özkan ağabeyin de çok hoş tatlı bir eşi vardır. Uzun yıllardır da birlikteler. Eşim de Özkan ağabeye demişti ki: 'Ağabey, ne kadar güzel bir ilişki bu, yıllardır devam ediyor. Bunun sırrı var mı?' Özkan ağabey de bize bakıp demişti ki: 'Tek bir şey söyleyeceğim; kurcalamayın.' O kadar doğru ki. Bakın düşündükçe delirirsiniz. Bence de kurcalamamak lâzım. Hele âşık olduğunuz biriyle olan ilişkinizi hiç kurcalayıp yıpratmamak gerekiyor. Çok iyi dinledik biz Özkan ağabeyi... Kanatcığımla 8'inci yılımıza giriyoruz" ifadelerini kullandı.

        Özkan Uğur, 2023'te kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
        Özkan Uğur, 2023'te kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

        "YAKIN ZAMANDA DOST KAZIĞI YEDİM"

        Ünlü oyuncu, "En son ne zaman kazık yedin?" sorusuna ise "Evet yedim ve hâlâ sindiremedim ama o kazığın ne olduğunu asla söylemeyeceğim" yanıtını verdi. Bozoklu, "Hayatından en son çıkardığın kişi kim ve neden çıkardınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: İnsanlara yansıttığı imajının kendi gerçeğiyle alakası olmadığı için birini çıkardım.

        Şebnem Bozoklu'nun bahsettiği kişinin bir dönem yakın dostu olan ama şimdilerde görüşmediği Ezgi Mola olduğu ileri sürüldü. Ancak sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ikili hakkında çıkan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

        #şebnem bozoklu
        #Kanat Atkaya
        #özkan uğur
