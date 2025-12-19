Habertürk
        40 kişinin öldüğü Yaşam Konutları davasında karar çıktı

        40 kişinin öldüğü davada karar çıktı!

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Yaşam Konutları'nda 40 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, müteahhit Yunus Kaya karar duruşmasına çıktı. Kaya, 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 09:02 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:02
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 40 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Yaşam Konutları davasında karar çıktı.

        İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul aile yakınları, maktullerin avukatları, tutuklu sanık Yunus Kaya ve sanık avukatları katıldı.

        22.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, müteahhit Yunus Kaya hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        SANIK BERAATİNİ TALEP ETTİ

        AA'daki habere göre önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık Kaya, beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut deliller doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi.

        12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Mahkeme heyeti, sanık Yunus Kaya'yı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum etti.

