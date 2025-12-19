Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 40 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Yaşam Konutları davasında karar çıktı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul aile yakınları, maktullerin avukatları, tutuklu sanık Yunus Kaya ve sanık avukatları katıldı.

22.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, müteahhit Yunus Kaya hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SANIK BERAATİNİ TALEP ETTİ

AA'daki habere göre önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık Kaya, beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut deliller doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi.

12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Kaya'yı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum etti.