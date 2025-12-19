Emlak vergisi artışına sınırlama, araç satışında noter harcı

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni vergi paketine göre emlak vergisi artışına yüzde 100'lük sınır getirildi. 2026 yılı için takdir edilen arsa ve arazi birim metrekare değerleri dikkate alınarak hesaplanan vergi değerleri, 2025 yılına ilişkin vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek Belediyeler, belirlenen bu yasal sınırın üzerinde bir bedel talep edemeyecek.

ARAÇ SATIŞLARINDA BİNDE 2 NOTER HARCI

Bunun yanında tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırıldı. Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde iki oranında harç tahsil edilecek.

Tescil edilmiş araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerinde harç alınmayacak.

BORÇLANMA ORANI YÜKSELTİLDİ

Yasayla ayrıca SGK çalışanları için prim oranı yüzde 39'dan yüzde 54'e çıkarıldı, bu kapsamda işçi payı yüzde 21, işveren payı yüzde 33 oldu. Genel sağlık sigortasında (GSS) yapılan düzenlemeyle GSS primi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkarıldı. Emeklilik borçlanması oranı yüzde 32'den yüzde 45'e yükseltildi. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sanayiye destek sağlanması hüküm altına alındı.