        Emlak vergisi artışına sınırlama, araç satışında noter harcı

        Emlak vergisi artışına sınırlama, araç satışında noter harcı

        Emlak rayiç değerlerinin artışını yüzde 100 ile sınırlayan yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi paketi kapsamında bunun yanında ikinci el araç satışlarına binde 2 noter harcı zorunluluğu geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 09:37 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:20
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Yeni vergi paketine göre emlak vergisi artışına yüzde 100'lük sınır getirildi. 2026 yılı için takdir edilen arsa ve arazi birim metrekare değerleri dikkate alınarak hesaplanan vergi değerleri, 2025 yılına ilişkin vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek Belediyeler, belirlenen bu yasal sınırın üzerinde bir bedel talep edemeyecek.

        ARAÇ SATIŞLARINDA BİNDE 2 NOTER HARCI

        Bunun yanında tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırıldı. Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde iki oranında harç tahsil edilecek.

        Tescil edilmiş araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerinde harç alınmayacak.

        BORÇLANMA ORANI YÜKSELTİLDİ

        Yasayla ayrıca SGK çalışanları için prim oranı yüzde 39'dan yüzde 54'e çıkarıldı, bu kapsamda işçi payı yüzde 21, işveren payı yüzde 33 oldu. Genel sağlık sigortasında (GSS) yapılan düzenlemeyle GSS primi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkarıldı. Emeklilik borçlanması oranı yüzde 32'den yüzde 45'e yükseltildi. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sanayiye destek sağlanması hüküm altına alındı.

        KİRA YARDIMI UZATILDI

        Yasayla ayrıca BES katkısının sıfıra kadar indirilmesi veya yüzde 50'sine kadar artırılmasında Cumhurbaşkanına yetkili kılındı. Riskli yapılarda kira yardımı 31 Aralık 2027 tarihine kadar 2 yıl uzatıldı.

