İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında esas alınan euro kuru 25,33 liraya yükseltildi. Yeni düzenleme yarından itibaren yürürlüğe girecek

        19.12.2025 - 10:29
        İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 16.9 artırılarak 25.33 TL olarak belirlendi. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, kararda esas alınan Euro kuru 25,33 liraya yükseltildi. Yeni düzenleme yarından itibaren yürürlüğe girecek.

        Kararla ayrıca bu kapsamda barem değerleri de güncellenmiş oldu. Buna göre, barem değerleri euro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 87,34 TL ve diğer ürünlerde 45,64 TL oldu.

