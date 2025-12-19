Beşiktaş ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek

LİGDE SON 5 MAÇTA KAYBETMEDİ

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye derbide 3-2 kaybettikten sonra çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Deplasmanlarda Antalyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenen Beşiktaş, geçen hafta konuk olduğu Trabzonspor ile de 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, evinde oynadığı son iki maçta ise Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile de 2-2'lik eşitliği bozamadı.

Beşiktaş, söz konusu süreçte 9 puanı hanesine yazdırdı.