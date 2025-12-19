Haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash) öne çıkıyor. Serinin üçüncü filmi, Jake ve Neytiri'nin ailesinin yaşadıkları kaybın yasını tutarken, Pandora'da savaşın büyümesini ve ailenin agresif bir Na'vi kabilesi olan Kül insanlarıyla yolunun kesişmesini anlatıyor.

Hind Rajab'ın Sesi, Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini beyazperdeye taşıyor.

Yüzyıl önce Antep sokaklarında geçen bir kovalamaca sahnesiyle başlayan Şahinbey: Saatin Sırrı, haftanın animasyon filmi olarak öne çıkıyor

Uğur Yücel'in oynadığı, Can Yücel'in yönettiği ve Uğraş Güneş'in yazdığı Neyzen Tevfik Hiç, 22 Aralık'ta Maximum Uniq Box'ta. Oyun, Neyzen’in hayat hikayesini dünyasını, dostlarını; anekdotlarla hicivlerle şiirlerle anlatırken, sivri dilli sarhoş bilgenin tarifsiz ruhunun derinliklerinde hiçten hepe varmaya çalışıyor.

Sumru Yavrucuk'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu Shirley Valentine, 19 Aralık’ta Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde, 26 Aralık'ta Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde…

Gerçek bir tatil klasiği olan Evde Tek Başına, dünyaca ünlü besteci John Williams’ın müzikleri eşliğinde sahneye taşınacak. Şef Caleb Young yönetimindeki 80 kişilik senfoni orkestrası ve 60 kişilik koro, 21 Aralık'ta Zorlu PSM'de dev ekranda gösterilecek filme canlı performanslarıyla eşlik edecek. Borusan Quartet, 23 Aralık akşamı ENKA Oditoryumu'nda yeni yıl coşkusunu müzikseverlerle paylaşacak. Konserin ilk bölümünde, Bulgar besteci Marin Goleminov'un renkli karakterleriyle öne çıkan Five Sketches for String Quartet ve Fazıl Say'ın dramatik anlatımıyla dikkat çeken Boşanma, op.29 adlı eseri seslendirilecek. Aranın ardından, Arjantinli tango ustası Astor Piazzolla'nın unutulmaz yapıtlarıyla sahnede renkli bir yolculuk başlayacak. Hera Büyüktaşcıyan'ın Hayalet Kuartet başlıklı kişisel sergisi ile Arter Koleksiyonu'ndan ve koleksiyon dışından güncel video yapıtları bir araya getiren Hah! sergisi Arter’de ziyaret edilebilir. Pera Müzesi, Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar sergisi kapsamında küratör Ulya Soley'in rehberliğinde iki özel tur gerçekleştiriyor. 24 ve 27 Aralık'ta düzenlenecek turlar, ziyaretçilere serginin kavramsal yapısını ve koleksiyondan seçilen eserleri yakından inceleme olanağı sunuyor.