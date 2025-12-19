Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.337,07 %0,02
        DOLAR 42,8097 %0,16
        EURO 50,1733 %-0,06
        GRAM ALTIN 5.953,76 %-0,03
        FAİZ 37,90 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 90,59 %0,78
        BITCOIN 87.714,00 %2,49
        GBP/TRY 57,2858 %0,03
        EUR/USD 1,1712 %-0,09
        BRENT 59,63 %-0,32
        ÇEYREK ALTIN 9.734,39 %-0,03
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Çalışanların bile tamamını bilmediği Çin'in gizli çip projesi 'Manathan Projesi'! - Teknoloji Haberleri

        Çalışanların bile tamamını bilmediği Çin'in gizli çip projesi 'Manathan Projesi'!

        Çin, ABD'nin yıllardır engellemeye çalıştığı bir başarıya imza attığı belirtildi. Shenzhen'de eski ASML mühendislerinden oluşan bir ekip, 2025 başında aşırı ultraviyole (EUV) litografi makinesi prototipini tamamladı. Fabrika büyüklüğündeki bu makine, yapay zeka, akıllı telefon ve askeri teknolojilerde kullanılan ileri düzey yarı iletken çipleri üretme potansiyeline sahip. Henüz işlevsel çip üretemese de EUV ışığı başarıyla oluşturuyor. Huawei koordinasyonunda yürütülen gizli hükümet projesi, binlerce mühendisi kapsıyor. Resmi hedef 2028'de çip üretimi olsa da kaynaklar 2030'u daha gerçekçi görüyor. Bu gelişme, Çin'in yarı iletken bağımsızlığına analistlerin öngördüğünden yıllar önce yaklaşmasını sağlarken, optik sistemler gibi teknik engeller sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 10:42 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD ile Çin arasındaki teknolojik soğuk savaş, 2018'de başlayan ihracat kısıtlamalarıyla alevlendi. Trump yönetimi, Hollanda'yı baskılayarak ASML'nin Litografi, çiplerdeki devre desenlerini silikon wafer'lara (levhalara) kazıma işlemi olan EUV (Extreme Ultraviolet (Aşırı Ultraviyole) makinelerini Çin'e satmasını engelledi; Biden döneminde ise kısıtlamalar genişleyerek Çin'i en az bir nesil geride bırakmayı hedefledi. Bu yaptırımlar Huawei gibi şirketleri vurdu ve Çin'in yarı iletken bağımlılığını derinleştirdi.

        REKLAM

        Ancak Reuters'ın ortaya çıkardığı bilgilere göre Çin, bu engellere rağmen gizli bir "Manhattan Projesi"yle yanıt verdi: Shenzhen'de geliştirilen EUV prototipi, Batı'nın tekelindeki teknolojiyi kırmaya yönelik büyük bir adım. Bu başarı, Başkan Xi Jinping'in en öncelikli hedefi olan yarı iletken kendi kendine yeterliliğinin zirve noktası niteliğinde.

        ÇİN'İN MANHATTAN PROJESİ

        Yüksek güvenlikli Shenzhen laboratuvarında Çinli bilim insanları, Washington'ın yıllardır önlemeye çalıştığı bir makineyi geliştirdi: Yapay zeka çiplerinden akıllı telefonlara ve Batı askeri üstünlüğünün temel taşlarına kadar birçok alanda kullanılan son teknoloji yarı iletkenleri üretebilecek bir prototip. 2025 başında tamamlanan ve şu anda test aşamasındaki bu devasa makine, neredeyse bir fabrika katını dolduruyor. Prototip, Hollandalı yarı iletken devi ASML'nin eski mühendisleri tarafından şirketin EUV makinelerinin tersine mühendislik yöntemiyle inşa edildi.

        EUV makineleri teknolojik soğuk savaşın tam merkezinde yer alıyor. Aşırı ultraviyole ışık demetleriyle insan saçından binlerce kat ince devreleri silikon plakalara işliyorlar; bu yetenek şu anda yalnızca Batı'nın elinde. Devreler ne kadar küçükse çipler o kadar güçlü oluyor. Çin'in makinesi çalışır durumda ve EUV ışığı üretiyor ancak henüz işlevsel çip üretemiyor.

        REKLAM

        ASML CEO'su Christophe Fouquet, Nisan 2025'te Çin'in bu teknolojiyi geliştirmesinin "çok çok yıl" alacağını söylemişti. Reuters'ın ilk kez duyurduğu bu prototip ise Çin'in yarı iletken bağımsızlığına beklenenden yıllar önce yaklaşabileceğini gösteriyor. Buna rağmen hassas optik sistemlerin kopyalanması gibi ciddi teknik zorluklar devam ediyor.

        İkinci el piyasalardan eski ASML parçaları kullanılarak inşa edilen prototip için hükümet 2028'de işlevsel çip üretimini hedefliyor. Projeye yakın kaynaklar ise 2030'un daha gerçekçi olduğunu belirtiyor; bu süre bile analistlerin tahmin ettiği on yıldan çok daha kısa.Bu atılım, Xi Jinping'in en yüksek önceliği olan yarı iletken kendi kendine yeterliliği için altı yıldır süren hükümet girişiminin meyvesi. Proje, Xi'nin yakın çalışma arkadaşı Ding Xuexiang'ın başkanlığındaki Komünist Parti Merkezi Bilim ve Teknoloji Komisyonu tarafından yönetiliyor. Huawei ise ülke genelinde şirketler ve devlet enstitülerini koordine ederek binlerce mühendisi bir araya getiriyor. Kaynaklar projeyi, ABD'nin atom bombasını geliştirdiği Manhattan Projesi'ne benzetiyor.

        Amaç, tamamen yerli makinelerle ileri çipler üretmek ve ABD'yi tedarik zincirlerinden tamamen çıkarmak.

        REKLAM

        ASML ESKİ MÜHENDİSLERİNİN ROLÜ

        Ekipte, emekli olmuş Çin kökenli ASML mühendis ve bilim insanları ağırlıkta. Bu kişiler, teknolojinin inceliklerini bildikleri için öncelikli hedef. Bir kaynak, deneyimli bir Çinli mühendisin işe alınırken cömert imza bonusuyla birlikte sahte kimlik kartı aldığını anlattı. Tesis içinde diğer eski ASML çalışanlarını tanıyan mühendisler, güvenlik için sahte isimler kullanmak zorunda kaldı.

        Proje ulusal güvenlik kapsamında sınıflandırıldığı için dışarıya hiçbir bilgi sızdırılmıyor. Hollanda'daki iki mevcut ASML çalışanı, 2020'den beri Huawei'den teklif aldıklarını belirtti. ASML, Avrupa gizlilik yasaları nedeniyle eski çalışanlarını takip etmekte zorlanıyor ancak gizlilik sözleşmeleri imzalatıyor. Şirket, 2019'da ticaret sırrı çalmakla suçlanan bir eski Çinli mühendise karşı 845 milyon dolarlık dava kazandı; ancak sanık iflas başvurusu yaptı ve Pekin'de devlet desteğiyle çalışmaya devam ediyor.

        Çin, 2019'dan itibaren yurtdışındaki uzmanları agresif şekilde transfer ediyor: 3-5 milyon yuan imza bonusu ve konut yardımı gibi teşvikler sunuyor. ASML'nin eski ışık kaynağı teknoloji başkanı Lin Nan gibi isimler, Çin Bilimler Akademisi'nde kısa sürede çok sayıda EUV patenti aldı. Bazı doğalized yabancı vatandaşlara Çin pasaportu verildiği ve çifte vatandaşlığa göz yumulduğu belirtiliyor.

        REKLAM

        ÇİN'İN EUV TESİSİNİN İÇİNDE

        ASML'nin en gelişmiş EUV makineleri okul otobüsü büyüklüğünde ve 180 ton ağırlıkta. Çin prototipi, boyut küçültme çabalarının başarısız olması üzerine çok daha büyük tasarlandı ve güç artırıldı. ASML'ninkine göre kaba olsa da test için yeterli işlevsellikte.En büyük gecikme, Almanya'nın Carl Zeiss gibi tedarikçilerden optik sistem temin etmekte yaşanılıyor. Makineler, saniyede 50 bin kez erimiş kalaya lazer ateşleyerek 200 bin derece plazma yaratıyor; ışık ise aylar süren üretim gerektiren aynalarla odaklanıyor.

        Çin'in önde gelen enstitüleri yerli alternatifler geliştiriyor. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Changchun Optik Enstitüsü (CIOMP), EUV ışığını optik sisteme entegre ederek 2025 başında prototipi çalışır hale getirdi; ancak optikler hala geliştirme aşamasında. Enstitü, litografi araştırmacılarına sınırsız maaş ve milyonlarca yuan hibe vaat ediyor.Eski ASML mühendisi ve analist Jeff Koch, ışık kaynağının güç, güvenilirlik ve kirlilik açısından yeterli olmasının "anlamlı ilerleme" anlamına geleceğini söylüyor. Çin, sıfırdan başlamadığı için avantajlı. Parçalar eski makinelerden salvajlanıyor veya ikinci el piyasalardan aracı şirketler aracılığıyla alınıyor. Japonya'nın Nikon ve Canon'undan kısıtlamalı bileşenler de prototipte kullanılıyor.Yaklaşık 100 yeni mezun, EUV ve DUV makinelerinin parçalarını tersine mühendislik yapıyor; her masa bireysel kamerayla izleniyor ve başarılı yeniden montajlar bonusla ödüllendiriliyor.

        HUAWEI'NİN VE HÜKÜMETİN KAPSAMLI ÖNLEMLERİ

        Proje hükümet kontrolünde olsa da Huawei, çip tasarımı, üretim ekipmanı, imalat ve son ürün entegrasyonu dahil tedarik zincirinin her aşamasında rol alıyor. CEO Ren Zhengfei, üst düzey liderlere düzenli rapor veriyor. ABD, 2019'da Huawei'yi varlık listesine alarak Amerikan şirketleriyle iş yapmasını lisanssız yasakladı.

        Huawei çalışanları ülke genelindeki tesislere dağıtılıyor; yarı iletken ekipleri haftalarca sitede kalıyor, eve dönemiyor ve hassas görevlerde telefon kullanımı kısıtlanıyor. İçeride ekipler birbirinden izole tutuluyor; kimse projenin tamamını bilmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        EYT’li işçinin izin hesabı
        EYT’li işçinin izin hesabı
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı