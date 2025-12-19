Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar: Yabancı VAR'la ne değişti?

"FIRAT AYDINUS’A DA OLDU"

Antep maçında var hakemiydim. Beşiktaş camiası sanınım bu yüzden tepkili. Tepkiler herkesin farklı olabiliyor.Kuralları herkes kendine göre yorumluyor. Ama Beşiktaş maçına çıkmam üstümde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Niye oluştursun. Sahada işime bakıyorum. En iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ayrıca hiç bir futbolcu ile en küçük sıkıntı yaşamadım. 22 yıllık hakemim. Sürekli eğitimler alıyoruz. Elit kategorideyim. Camiaların böyle anlık serzenişleri olabiliyor. Daha önce Fırat Aydınus’a oldu. Başkalarına da olduğu gibi.