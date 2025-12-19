Habertürk
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar: Yabancı VAR'la ne değişti?

        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar: Yabancı VAR'la ne değişti?

        Hakem Halil Umut Meler, gündeme ilişkin HT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yabancı VAR hakkında konuşan Meler, "Geçen yıl yabancı VAR hakemleri geldi ne oldu, ne değişti?" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 10:44 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:44
        1

        Galatasaray - Başakşehir maçını yönetmek için İzmir'den İstanbul'a gelen hakem Halil Umut Meler, uçak yolculuğu sırasında HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

        2

        "FIRAT AYDINUS’A DA OLDU"

        Antep maçında var hakemiydim. Beşiktaş camiası sanınım bu yüzden tepkili. Tepkiler herkesin farklı olabiliyor.Kuralları herkes kendine göre yorumluyor. Ama Beşiktaş maçına çıkmam üstümde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Niye oluştursun. Sahada işime bakıyorum. En iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ayrıca hiç bir futbolcu ile en küçük sıkıntı yaşamadım. 22 yıllık hakemim. Sürekli eğitimler alıyoruz. Elit kategorideyim. Camiaların böyle anlık serzenişleri olabiliyor. Daha önce Fırat Aydınus’a oldu. Başkalarına da olduğu gibi.

        3

        ARJANTİN VE ARABİSTAN ÖRNEĞİ

        Batılı ülkelerde hakemler pek gündem olmuyor. Kültür olarak o seviyelerde değiliz. Doğal olarak onları örnek göstermek ne kadar doğru. Arabistan, Arjantin gibi farklı ülkelerde maçlar yönettim. Bize daha yakınlar. Oralarda da, hakemler tek taraflı yargılanıyor. Herkes haklı kendine göre.

        4

        "YAPAY ZEKANIN KATTIKLARI VAR"

        Bilimin ilerlemesi, yapay zekanın futbola kattıkları var. Aldıkları de olabilir. bildiğim kadar federasyonda sistem var. Sisteme süper lig kulüpleri de dahil olabiliyor. Maç görüntülerinde, hakem hataları kırmızı, doğru kararları yeşil bant içinde ayrıntısı ile açıklanıyor. Bu müthiş bir şey.

        5

        "İNSAN SIFIR HATALI OLAMIYOR"

        Sonuçta insanız. Doktor hata yapıyor. Hastasını kaybedebiliyor. Pilot hatası uçak düşürüyor... Sıfır hatalı insan olamıyor sonuçta.

        6

        YABANCI VAR SÖZLERİ

        Geçen yıl yabancı VAR hakemleri geldi ne oldu, ne değişti? "VAR da 14 kamera var görmüyorlar mı deniliyor..” Görüyoruz da, orda her şeye karışamıyoruz. Kurallar koymuş UEFA, her gördüğümüzü hakeme diyemiyoruz mesela. Sadece izin verilen konuyu diyebiliyoruz.

