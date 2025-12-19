Habertürk
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!

        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!

        Malatya'da kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda işe giderken raylardan yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Buğrahan Sağdıç, yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:45 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:45
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde raylardan yolun karşısına geçmeye çalışan Buğrahan Sağdıç (18), yük treninin altında kalarak yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletme stajyer olarak çalıştığı öğrenilen Buğrahan Sağdıç, sabah işe gitmek için tren raylarından yolun karşısına geçmeye çalıştı.

        MAKİNİST GÖZALTINA ALINDI

        Bu sırada Elazığ istikametinden gelen yük treninin çarptığı Sağdıç, yaşamını yitirdi. Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağdıç'ın cansız bedeni, trenin atından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Makinist gözaltına alınırken, olay ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

