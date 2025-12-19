Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Feyza Civelek, dava açacak

        Feyza Civelek, dava açıyor

        Feyza Civelek, avukatı aracılığıyla onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler ve yayanlar hakkında dava açacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 10:42 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karalama kampanyasına dava açacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, hakkında onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler için harekete geçti.

        Avukatı Ümit Abanoz aracılığıyla açıklamada bulunan Feyza Civelek, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımında; "Kamuoyunun bilgisine; Müvekkilim Feyza Civelek hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyoruz. Müvekkilimin hem profesyonel meslek hayatını hem de kişilik haklarını hedef alan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır. Onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler, yayanlar hakkında; yasal işlemlere başlanılmış olup, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal hakların kullanılacağını bildiririz. Saygılarımızla..." ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Feyza Civelek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!