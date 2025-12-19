Habertürk
Habertürk
        ABD Başkanı Trump eski başkanlarla alay etti | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump eski başkanlarla alay etti

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki "Presidential Walk of Fame" sergisine eklettiği yeni levhalarla Biden'ı "Amerikan tarihinin en kötü başkanı" olarak tanımladı, Obama, Bush ve Clinton'ı eleştirdi, kendi başkanlık dönemlerini ise övdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:05
        Trump eski başkanlarla alay etti
        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki "Presidential Walk of Fame" sergisinde bulunan eski ABD başkanlarının portrelerinin altına kendi yorumlarını ekledi ve eski ABD başkanlarıyla alay etti.

        Bir önceki dönem başkanı Joe Biden için "Sleepy (Uykucu) Joe" ve "Amerikan tarihinin en kötü Başkanı" ifadelerini kullanırken eski ABD Başkanı Barrack Obama için "bölücü" tanımını kullandı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Bu levhalar, her bir Başkanın ve geride bıraktıkları mirasın son derece özenle kaleme alınmış betimlemeleridir. Tarihin bir öğrencisi olarak, bunların birçoğu doğrudan Başkan'ın kendisi tarafından yazılmıştır." dedi.

        Nitekim betimlemeler, Trump'ın alışıldık dilini ve büyük harf kullanımını içeriyor. Ayrıca Trump'ın, özellikle son dönem başkanlarıyla yaşadığı sorunlu ilişkileri de gözler önüne seriyor.

        Serginin girişinde bulunan levhada, "Geçmiş Başkanlara, iyi, kötü ve arada kalanlara, bir saygı duruşu olarak Başkan Donald J. Trump tarafından tasarlanıp inşa edildiğini ve onlara ithaf edildiği" belirtiliyor.

        "Presidential Walk of Fame" sergisinde Trump'ın da katkılarıyla eski başkanlar hakkında yazılanlar özetle şöyle:

        Joe Biden

        Joe Biden, sergide altın yaldızlı bir portresi bulunmayan tek başkan olarak yer alıyor. Bunun yerine Trump, Biden için otomatik imza (autopen) kullanmayı tercih etti.

        2020 seçimlerinde Trump'ı yenen ve olası rövanş öncesinde 2024 yarışından çekilen Biden, "Sleepy Joe" ve "Amerikan tarihinin açık ara en kötü Başkanı" olarak tanıtılıyor. Enflasyon ile enerji ve göç politikaları başta olmak üzere Biden'ı sert biçimde eleştiriyor.

        Barack Obama

        Trump, Obama'yı "Amerikan tarihinin en bölücü siyasi figürlerinden biri" olarak tanımlanıyor. Obama'nın imza niteliğindeki iç politika başarısını "son derece etkisiz 'Ulaşılamaz Bakım Yasası' (Unaffordable Care Act)” olarak nitelendiriyor.

        George W. Bush

        Eski başkan Jimmy Carter'ın cenazesinde Trump'la konuşmamasıyla dikkat çeken George W. Bush, İç Güvenlik Bakanlığı'nı kurması ve 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından ülkeye liderlik etmesi nedeniyle takdir görüyor.

        Ancak levhada Bush'un "Afganistan ve Irak'ta, hiç yaşanmaması gereken savaşlar başlattığı" da vurgulanıyor.

        Bill Clinton

        Trump'ın bir dönem dostu olan 42. ABD Başkanı, kapsamlı suç yasaları, sosyal güvenlik ağının yeniden düzenlenmesi ve dengeli bütçeler gibi konularda sınırlı bir övgü alıyor.

        Ancak levha, Clinton’ın bu başarıları Cumhuriyetçi bir Kongre, 1990’ların "teknoloji patlaması" ve "başkanlığını sarsan skandallara rağmen" elde ettiğini not ediyor.

        Clinton'ın önemli başarılarından biri olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması, ABD için "kötü" olarak tanımlanıyor ve Trump'ın ilk başkanlığı sırasında bunu "sona erdireceği" belirtiliyor. (Trump, Meksika ve Kanada ile bazı şartları yeniden müzakere etti ancak anlaşmanın temelini ortadan kaldırmadı.)

        Açıklamalar şu cümleyle sona eriyor: "2016'da Başkan Clinton'ın eşi Hillary, Başkanlığı Başkan Donald J. Trump'a kaybetti!"

        Donald Trump

        İki başkanlık dönemi bulunan Trump için iki ayrı sergi yer alıyor. Her ikisi de övgülerle dolu: "Dünya Tarihinin En Büyük Ekonomisi." 2016'daki 304-227’lik Seçiciler Kurulu sonucunu "ezici bir zafer" olarak nitelendiriyor.

        İkinci dönem levhası, 2016’da elde edemediği halk oyu zaferine dikkat çekiyor ve "EN İYİSİ HENÜZ GELMEDİ" ifadesiyle sona eriyor.

