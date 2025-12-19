ABD Başkanı Trump eski başkanlarla alay etti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki "Presidential Walk of Fame" sergisinde bulunan eski ABD başkanlarının portrelerinin altına kendi yorumlarını ekledi ve eski ABD başkanlarıyla alay etti.

Bir önceki dönem başkanı Joe Biden için "Sleepy (Uykucu) Joe" ve "Amerikan tarihinin en kötü Başkanı" ifadelerini kullanırken eski ABD Başkanı Barrack Obama için "bölücü" tanımını kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Bu levhalar, her bir Başkanın ve geride bıraktıkları mirasın son derece özenle kaleme alınmış betimlemeleridir. Tarihin bir öğrencisi olarak, bunların birçoğu doğrudan Başkan'ın kendisi tarafından yazılmıştır." dedi.

Nitekim betimlemeler, Trump'ın alışıldık dilini ve büyük harf kullanımını içeriyor. Ayrıca Trump'ın, özellikle son dönem başkanlarıyla yaşadığı sorunlu ilişkileri de gözler önüne seriyor.

REKLAM

Serginin girişinde bulunan levhada, "Geçmiş Başkanlara, iyi, kötü ve arada kalanlara, bir saygı duruşu olarak Başkan Donald J. Trump tarafından tasarlanıp inşa edildiğini ve onlara ithaf edildiği" belirtiliyor.

"Presidential Walk of Fame" sergisinde Trump'ın da katkılarıyla eski başkanlar hakkında yazılanlar özetle şöyle: Joe Biden Joe Biden, sergide altın yaldızlı bir portresi bulunmayan tek başkan olarak yer alıyor. Bunun yerine Trump, Biden için otomatik imza (autopen) kullanmayı tercih etti. 2020 seçimlerinde Trump'ı yenen ve olası rövanş öncesinde 2024 yarışından çekilen Biden, "Sleepy Joe" ve "Amerikan tarihinin açık ara en kötü Başkanı" olarak tanıtılıyor. Enflasyon ile enerji ve göç politikaları başta olmak üzere Biden'ı sert biçimde eleştiriyor. Barack Obama Trump, Obama'yı "Amerikan tarihinin en bölücü siyasi figürlerinden biri" olarak tanımlanıyor. Obama'nın imza niteliğindeki iç politika başarısını "son derece etkisiz 'Ulaşılamaz Bakım Yasası' (Unaffordable Care Act)” olarak nitelendiriyor. REKLAM George W. Bush Eski başkan Jimmy Carter'ın cenazesinde Trump'la konuşmamasıyla dikkat çeken George W. Bush, İç Güvenlik Bakanlığı'nı kurması ve 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından ülkeye liderlik etmesi nedeniyle takdir görüyor. Ancak levhada Bush'un "Afganistan ve Irak'ta, hiç yaşanmaması gereken savaşlar başlattığı" da vurgulanıyor.