İstanbul'da olay, Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi’nde kentsel dönüşüme giren bir binada meydana geldi.

MALZEMELERİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI

DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, boşaltılan ve yıkımına başlanması planlanan binada, ikinci el olarak satılabilecek malzemelerin sökümüne başlandı.

İŞÇİLERİN TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Çalışmalar sırasında işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

SOKAKTA SATIRLA KOVALADI

Sokağa taşan tekme ve yumruklu kavgada, işçilerden biri eline aldığı satırla diğer işçileri kovaladı. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kavga bir süre sonra sona erdi.