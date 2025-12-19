İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmalarına başlanan bir binada, hurdaların sökümünü yapan işçiler arasında satırlı kavga çıktı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı satırlı kovalamaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
İstanbul'da olay, Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi’nde kentsel dönüşüme giren bir binada meydana geldi.
MALZEMELERİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI
DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, boşaltılan ve yıkımına başlanması planlanan binada, ikinci el olarak satılabilecek malzemelerin sökümüne başlandı.
İŞÇİLERİN TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ
Çalışmalar sırasında işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
SOKAKTA SATIRLA KOVALADI
Sokağa taşan tekme ve yumruklu kavgada, işçilerden biri eline aldığı satırla diğer işçileri kovaladı. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kavga bir süre sonra sona erdi.