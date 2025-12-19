Zonguldak’ta, parkta tartıştığı yeğeninin eşi Serkan Akdal’ı (44) bıçaklayarak öldüren Murat Dereli’nin (44), 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012’de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu bildirildi. Adliyeye sevk edilen Dereli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim” dedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'nın haberine göre olay; dün kent merkezinde meydana geldi. Murat Dereli ile yeğeninin eşi Serkan Akdal arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Murat Dereli cebinden çıkardığı bıçakla, Akdal’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

REKLAM

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Serkan Akdal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TARTIŞMA KÜFÜR VE AŞAĞILAMADAN ÖTÜRÜ ÇIKMIŞ

Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli’yi, Yayla Mahallesi’nde ağaçlık alana yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Dereli’nin ifadesinde tartışmanın ortamda küfürlü konuşma ve aşağılama nedeniyle çıktığını söylediği belirtildi.

CİNAYETTEN HÜKÜM GİYMİŞ

Murat Dereli’nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012’de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu bildirildi.