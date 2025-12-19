Sıcak gelişme! Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürdüğü ortaya çıktı
Zonguldak'ta parkta tartıştığı yeğeninin eşi 44 yaşındaki Serkan Akdal'ı bıçaklayarak öldüren 44 yaşındaki Murat Dereli'nin, 2004 yılında eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı. Şüphelinin hapis cezası aldığı, 2012'de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Dereli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim" dedi
Zonguldak’ta, parkta tartıştığı yeğeninin eşi Serkan Akdal’ı (44) bıçaklayarak öldüren Murat Dereli’nin (44), 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012’de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu bildirildi. Adliyeye sevk edilen Dereli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim” dedi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA'nın haberine göre olay; dün kent merkezinde meydana geldi. Murat Dereli ile yeğeninin eşi Serkan Akdal arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Murat Dereli cebinden çıkardığı bıçakla, Akdal’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Serkan Akdal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TARTIŞMA KÜFÜR VE AŞAĞILAMADAN ÖTÜRÜ ÇIKMIŞ
Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli’yi, Yayla Mahallesi’nde ağaçlık alana yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Dereli’nin ifadesinde tartışmanın ortamda küfürlü konuşma ve aşağılama nedeniyle çıktığını söylediği belirtildi.
CİNAYETTEN HÜKÜM GİYMİŞ
Murat Dereli’nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012’de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu bildirildi.
"KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN VURDUM"
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Dereli, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi altında Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Dereli, adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere, “3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim” dedi.
Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.