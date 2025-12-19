Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Zonguldak haberleri: Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürdüğü ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Sıcak gelişme! Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürdüğü ortaya çıktı

        Zonguldak'ta parkta tartıştığı yeğeninin eşi 44 yaşındaki Serkan Akdal'ı bıçaklayarak öldüren 44 yaşındaki Murat Dereli'nin, 2004 yılında eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı. Şüphelinin hapis cezası aldığı, 2012'de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Dereli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:41 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak’ta, parkta tartıştığı yeğeninin eşi Serkan Akdal’ı (44) bıçaklayarak öldüren Murat Dereli’nin (44), 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012’de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu bildirildi. Adliyeye sevk edilen Dereli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim” dedi.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre olay; dün kent merkezinde meydana geldi. Murat Dereli ile yeğeninin eşi Serkan Akdal arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Murat Dereli cebinden çıkardığı bıçakla, Akdal’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        REKLAM

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Serkan Akdal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        TARTIŞMA KÜFÜR VE AŞAĞILAMADAN ÖTÜRÜ ÇIKMIŞ

        Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli’yi, Yayla Mahallesi’nde ağaçlık alana yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Dereli’nin ifadesinde tartışmanın ortamda küfürlü konuşma ve aşağılama nedeniyle çıktığını söylediği belirtildi.

        CİNAYETTEN HÜKÜM GİYMİŞ

        Murat Dereli’nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012’de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu bildirildi.

        "KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN VURDUM"

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Dereli, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi altında Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Dereli, adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere, “3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim” dedi.

        Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ZONGULDAK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!