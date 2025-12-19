Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu! | Son dakika haberleri

        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!

        Antalya Manavgat'ta dehşet anları yaşandı. Olayda park halindeki 2 araca çarpan Hasan Kardaş adlı kişi, tartıştığı restoran işletmecisini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hasan Kardaş, otomobiliyle restoran yanında park halinde olan 2 araca çarptı.

        DHA'nın haberine göre kaza sonrası çıkan tartışmada Hasan Kardaş, pompalı tüfekle restoran işletmecisi Aytaç Karadede'yi bacağından vurup kaçtı.

        Manavgat'ın Sorgun Bulvarı üzerinde salı günü saat 20.00 sıralarında Hasan Kardaş'ın kullandığı otomobil, bir restoranın yanında park halinde olan 2 araca çarptı. Kazanın ardından restoran işletmecisi Aytaç Karadede ile Hasan Kardaş ve beraberindeki M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Hasan Kardaş, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle önce Aytaç Karadede'nin bacağına, ardından 6 defa havaya ateş ederek kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aytaç Karadede, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karadede'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Diğer yandan polis, olayla ilgili Hasan Kardaş ile M.K.'yi kısa sürede yakaladı. Hasan Kardaş'ın yapılan muayenesinde 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Hasan Kardaş ve M.K., 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!