SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı'nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği fenomen dizide 'Abidin' karakterine hayat veren Serkan Rutkay Ayıköz, Habertürk'ten Nesrin Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

REKLAM

* 'Kızılcık Şerbeti' gibi çok konuşulan bir dizide oynamak size neler hissettiriyor?

Bu kadar çok sevilen ve sıkı takip edilen işte oynamak beni her zaman diri tutuyor ve her bölüm karakterle yeni durumların içine dâhil olurken daha canlı daha oluyorum. Özetle bu kadar konuşulan bir işte oynamak oyuncuyu hep tetikte tutuyor.

* 'Abidin' karakterini ilk okuduğunuzda sizi en çok cezbeden şey ne oldu?

Azerbaycan'dan gelmesinin yanında hem komedisi hem de az da olsa dramı olan bir karakter olması beni cezbetti.

* 'Abidin'i canlandırmak için nasıl bir hazırlık yaptınız? Bu süreçte en çok ne işinize yaradı?

Sezon başlamadan önce yazın şive koçum Azerbaycanlı Nazrin Hoca ile çalışmaya başladık. Yönetmeminiz Özgür Sevimli, karakteri kurarken bana çok titiz yaklaştı. Ben 2 - 3 senedir Azerbaycanlı sanatçılar dinliyordum Rashid Bebudov, Yuhu ve daha farklı insanları dinledikçe kulağım gelişti ve şive oturmaya başladı.

REKLAM

* 'Abidin'i tek kelimeyle anlatmanız gerekse hangisini seçerdiniz? Karakterin en sevdiğiniz yönü nedir?

Umutlu diyebilirim. Her şeye rağmen hep bir umudu var. Muhtemelen yaşama biraz umut ve mizah açısından bakması onun hayatta kalma biçimi.

* 'Abidin'in 'Asil'e olan güçlü sadakatini nasıl yorumluyorsunuz? Aralarındaki uyum hakkında neler söylersiniz? Ve bu dostluk set dışında da devam ediyor mu? Onlar ağabey - kardeş gibiler. Hatta 'Asil' bir yerde 'Abidin'e 'Sen benim babamdan yadigarsın oğlum' der. Aralarındaki uyumun sebebi Erkan ağabeyle hem aynı okuldan olmamız hem de uzun süredir çalışmak isteyip bir türlü denk gelemeyişimiz ve tabii kendisiyle oynamanın çok konforlu ve organik olması diyebilirim. REKLAM * 'Abidin'in Azerbaycan şivesi hakkında neler söylersiniz? Şive için nasıl çalıştınız? Sette bunu korumak için özel bir rutininiz var mı? İlk sorulardan birinde söylediğim gibi şive koçuyla çok erken başladık çalışmaya. Ben Abidin'e sezon başı bir playlist yaptım ve bunu sürekli dinleyip dilin kulağıma oturmasını hızlandırdım. Her yeni bölüm gelince Nazrin Hocayla çalışıyoruz cümle cümle ki sahneye çıktığımda rahat olayım. Bir süre sonra Azerbaycanca bir iki ufak kelime doğaçlamaya başladım ve dedim; 'Tamam artık şive oturdu.' Sette bu listeyi ara ara dinliyorum bu şarkı listesi oluşturma işini 5 - 6 senedir kullanıyorum. Çalıştığım karakterlerde gerçekten çok yaşayan biri yapıyor benim algımda karakteri. REKLAM * Ayrıca dizide 'Abidin' ve 'Asil'in tekerlemeleri de izleyenlerin diline pelesenk oldu. Bu sahnelere nasıl hazırlandınız? Esasen bu sahnelere çok uzun hazırlanmadık çünkü ikimizin de okulda gördüğü tekerlemeler aynı bir çoğu hâlâ ezberimizde. Zaten senaristlerimiz Melis Civelek ve Zeynep Gür bizleri bildikleri yerlerden de çok güzel sahneler yazıyorlar. Geriye tadını çıkarıp oynamak kalıyor.