Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.349,40 %0,13
        DOLAR 42,8104 %0,17
        EURO 50,1789 %-0,05
        GRAM ALTIN 5.951,56 %-0,07
        FAİZ 37,90 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 90,55 %0,73
        BITCOIN 87.732,00 %2,51
        GBP/TRY 57,2897 %0,04
        EUR/USD 1,1712 %-0,09
        BRENT 59,75 %-0,10
        ÇEYREK ALTIN 9.730,81 %-0,07
        Haberler Ekonomi Borsa Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma - Borsa Haberleri

        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma

        Beşiktaş'ın borsadaki hisseleri dün kapanış saatlerinde tavan yaptı, bugün ise sabah seansında tabanı gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 11:36 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş'ın hisseleri Borsa İstanbul'da kısa bir süre içerisinde sert bir dalgalanma yaşadı.

        Siyah-beyazlı ekibin borsadaki hissesi, dün 17:30'da 1,74 TL iken 18:00'e kadar yaklaşık yüzde 10'luk yükselişle 1,90 TL'yi gördü.

        Bugüne 1,90 TL'den başlayan hisse, gelen satışların ardından yüzde 8'e yakın düşüşle 1,76 TL'ye kadar geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!