Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
Beşiktaş'ın borsadaki hisseleri dün kapanış saatlerinde tavan yaptı, bugün ise sabah seansında tabanı gördü
Giriş: 19.12.2025 - 11:36 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:36
Beşiktaş'ın hisseleri Borsa İstanbul'da kısa bir süre içerisinde sert bir dalgalanma yaşadı.
Siyah-beyazlı ekibin borsadaki hissesi, dün 17:30'da 1,74 TL iken 18:00'e kadar yaklaşık yüzde 10'luk yükselişle 1,90 TL'yi gördü.
Bugüne 1,90 TL'den başlayan hisse, gelen satışların ardından yüzde 8'e yakın düşüşle 1,76 TL'ye kadar geriledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ