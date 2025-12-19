2025 yılı altın yatırımcısı açısından olumlu geçti. Altının ons fiyatı 20 Ekim'de 4.382 dolarla tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatı kasım başında 3.700 doların altını test etse de bugün itibarıyla 4.325 dolardan işlem gördü.

Böylece altın dolar bazında 2025 genelinde yüzde 65 yükseldi. Eğer bu seviyeleri koruyabilirse 1979'dan bu yana en hızlı yıllık yükselişini kaydetmiş olacak. 1979'da altın fiyatlarında yüzde 123'lük yükseliş yaşanmıştı.

Bu yükselişte ABD Başkanı Trump'ın başta uyguladığı ek gümrük vergileri olmak üzere ekonomi politikalarının yarattığı belirsizlikler, Fed'in faiz indirimleri ve artan merkez bankaları talebi etkili oldu.

Yurt içinde de gram altın 2025 genelinde şu ana kadar yüzde 99 yükseldi.

Bu sert yükselişin ardından altındaki rallinin devam edip etmeyeceği 2026 için en merak edilen konulardan birisi haline geldi. Finans kuruluşları da sene sonu yaklaşırken gelecek yıla ilişkin tahminlerini yayımlamaya başladı.

REKLAM

GOLDMAN YÜZDE 14 ARTIŞ BEKLİYOR

ABD'li finans devi Goldman Sachs, dün yayımladığı notta baz senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4.900 dolara yükseleceğini öngördü. Goldman, merkez bankalarının yapısal olarak yüksek alımları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden gelecek çevresel desteğin altını destekleyeceğini vurguladı.

"UZUN VADELİ TREND SÜRECEK"

Öngörüsü yayımlayan bir diğer kuruluş ise JPMorgan oldu. JPMorgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva 2025'te yaşanan yükselişe ve 2026 beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu ralli doğrusal olmadı ve olmayacak; ancak altın fiyatlarında bu daha yüksek tabanı oluşturan eğilimler tükenmedi” diyerek resmi rezervler ve yatırımcıların altına yönelimindeki uzun vadeli trendin süreceğini, talebin 2026 sonuna kadar fiyatları 5.000 dolar/ons seviyesine taşımasını beklediklerini söyledi.

JPMorgan analistleri, 2026’nın son çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons, 2027 sonunda ise 5.400 dolar/ons seviyelerine doğru yükseliş öngördü.

JPMorgan'ın yayımladığı altın fiyatı tahmini:

DEUTSCHE'DEN YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Deutsche Bank ise 3 hafta önce yayımladığı raporda ons fiyatına yönelik 2026 yılı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, önceki ortalama fiyat beklentisi olan 4.000 doları 4.450 dolara yükseltti. Banka zirve fiyatı olarak ise 4.950 doları işaret etti.