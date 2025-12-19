Habertürk
        2026'da altın fiyatlarında ne bekleniyor? - Altın Haberleri

        2026'da altında ne bekleniyor?

        Altının ons fiyatı yüzde 65 ile 1979'dan bu yana en hızlı yıllık yükselişini yaşayarak bugün itibarıyla 4.325 dolardan işlem gördü. Finans kuruluşlarının yayımladığı son raporlarda bu yükselişin 2026'ya taşınacağı öngörüldü. Goldman Sachs ons altın için Aralık 2026 hedefini 4.900 olarak açıklarken, JPMorgan 2026'nın son çeyreğinde ortalama fiyatın 5.055 dolar olmasını beklediğini bildirdi

        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 11:58 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:58
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2025 yılı altın yatırımcısı açısından olumlu geçti. Altının ons fiyatı 20 Ekim'de 4.382 dolarla tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatı kasım başında 3.700 doların altını test etse de bugün itibarıyla 4.325 dolardan işlem gördü.

        Böylece altın dolar bazında 2025 genelinde yüzde 65 yükseldi. Eğer bu seviyeleri koruyabilirse 1979'dan bu yana en hızlı yıllık yükselişini kaydetmiş olacak. 1979'da altın fiyatlarında yüzde 123'lük yükseliş yaşanmıştı.

        Son 10 yılda altının ons fiyatının yıllık performansı:

        Yıl Altın ons fiyatı değişim (%)
        2025 64.9
        2024 27.2
        2023 13.2
        2022 -0.4
        2021 -3.6
        2020 25.1
        2019 18.3
        2018 -1.6
        2017 13.2
        2016 8.4

        Bu yükselişte ABD Başkanı Trump'ın başta uyguladığı ek gümrük vergileri olmak üzere ekonomi politikalarının yarattığı belirsizlikler, Fed'in faiz indirimleri ve artan merkez bankaları talebi etkili oldu.

        Yurt içinde de gram altın 2025 genelinde şu ana kadar yüzde 99 yükseldi.

        Bu sert yükselişin ardından altındaki rallinin devam edip etmeyeceği 2026 için en merak edilen konulardan birisi haline geldi. Finans kuruluşları da sene sonu yaklaşırken gelecek yıla ilişkin tahminlerini yayımlamaya başladı.

        GOLDMAN YÜZDE 14 ARTIŞ BEKLİYOR

        ABD'li finans devi Goldman Sachs, dün yayımladığı notta baz senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4.900 dolara yükseleceğini öngördü. Goldman, merkez bankalarının yapısal olarak yüksek alımları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden gelecek çevresel desteğin altını destekleyeceğini vurguladı.

        "UZUN VADELİ TREND SÜRECEK"

        Öngörüsü yayımlayan bir diğer kuruluş ise JPMorgan oldu. JPMorgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva 2025'te yaşanan yükselişe ve 2026 beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu ralli doğrusal olmadı ve olmayacak; ancak altın fiyatlarında bu daha yüksek tabanı oluşturan eğilimler tükenmedi” diyerek resmi rezervler ve yatırımcıların altına yönelimindeki uzun vadeli trendin süreceğini, talebin 2026 sonuna kadar fiyatları 5.000 dolar/ons seviyesine taşımasını beklediklerini söyledi.

        JPMorgan analistleri, 2026’nın son çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons, 2027 sonunda ise 5.400 dolar/ons seviyelerine doğru yükseliş öngördü.

        JPMorgan'ın yayımladığı altın fiyatı tahmini:

        DEUTSCHE'DEN YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

        Deutsche Bank ise 3 hafta önce yayımladığı raporda ons fiyatına yönelik 2026 yılı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, önceki ortalama fiyat beklentisi olan 4.000 doları 4.450 dolara yükseltti. Banka zirve fiyatı olarak ise 4.950 doları işaret etti.

