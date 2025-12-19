Bursa'da olay, 22 Kasım'da saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Yıldız (32), arkadaşı Muhammet G. ile birlikte bir kokoreççide yemek yediği sırada, aralarında husumet bulunan Mustafa Tokgöz'le (33) karşılaştı.

VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

DHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Yıldız, ruhsatsız tabancasıyla 8 el ateş ederken, vücuduna 5 kurşun isabet eden Tokgöz, ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Mustafa Yıldız ile Muhammet G., otomobille olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tokgöz, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

3 GÜN SONRA SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldız'ın otomobili, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Yıldız'ı, olaydan 3 gün sonra, Bursa'da saklandığı evde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

"HAKKIMDA İLERİ GERİ KONUŞUYORDU"

Emniyetteki ifadesinde, "Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dedi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.