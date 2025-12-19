Habertürk
Habertürk
        Bursa haberleri: Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!

        Bursa'da, kokoreççi önünde 32 yaşındaki Mustafa Yıldız tarafından 5 kurşunla öldürülen 33 yaşındaki Mustafa Tokgöz'ün olaydan saniyeler önceki görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Tokgöz'ün vurulmadan önce yolda yürümesi ile Mustafa Yıldız'ın, olay sonrası koşarak otomobiline bindiği anlar yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:39 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:18
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Bursa'da olay, 22 Kasım'da saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Yıldız (32), arkadaşı Muhammet G. ile birlikte bir kokoreççide yemek yediği sırada, aralarında husumet bulunan Mustafa Tokgöz'le (33) karşılaştı.

        VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

        DHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Yıldız, ruhsatsız tabancasıyla 8 el ateş ederken, vücuduna 5 kurşun isabet eden Tokgöz, ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Mustafa Yıldız ile Muhammet G., otomobille olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tokgöz, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        3 GÜN SONRA SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldız'ın otomobili, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Yıldız'ı, olaydan 3 gün sonra, Bursa'da saklandığı evde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

        "HAKKIMDA İLERİ GERİ KONUŞUYORDU"

        Emniyetteki ifadesinde, "Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dedi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINA GİRDİ

        İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ederken; bir iş yerinin güvenlik kamerasına, Mustafa Tokgöz'ün olaydan saniyeler önceki görüntüleri yansıdı.

        Görüntülerde; Tokgöz’ün vurulmadan önce yolda yürümesi ile Mustafa Yıldız'ın, olay sonrası koşarak otomobiline bindiği anlar yer aldı. Kamera görüntüleri dava, dosyasına da girdi.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
