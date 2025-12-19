Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları başlarken teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği orta saha transferi için gündeme gelen isimlerden birisi de Salih Özcan oldu.
Ocak ayında kadroya takviye için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın önem verdiği bölgelerin başında orta saha geliyor.
Yalçın, göreve gelmesinin ardından yaz transfer döneminin son günlerinde de bu talebini vurgularken özellikle Rangers forması giyen Nicolas Raskin için ciddi girişimlerde bulunulmuş ancak oyuncu ayrılığa sıcak bakmamıştı.
Siyah-beyazlılar, orta alanın merkezi için İngiltere başta olmak üzere transfer piyasasını araştırırken gündeme gelen isimlerden birisi de Salih Özcan oldu.
Orta alan listesindeki diğer isimlerin durumuna göre Beşiktaş rotayı milli futbolcuya çevirebilir.
Bu sezon Dortmund'da 4 maçta sadece 21 dakika süre bulan Salih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Alman ekibinin sözleşme uzatmayı düşünmediği belirtilirken 2026 Dünya Kupası kadrosunda olmak isteyen Salih'in de oynayacağı bir takımda forma giymeyi istediği aktarıldı.