        Şevval Şahin'den açıklama

        Şevval Şahin'den açıklama

        Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, açıklama yaptı

        Giriş: 19.12.2025 - 15:28 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:41
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün sabah saatlerinde ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı.

        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Operasyon kapsamında gözaltına alınan; Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız’ın saç ve kan örnekleri alındı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ünlü isimler serbest bırakıldı.

        Serbest bırakıldılar
        Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirtilen manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

        Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

        Ünlü manken; "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese" dedi.

        Subaşı'ndan operasyon açıklaması
