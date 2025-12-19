Şevval Şahin'den açıklama
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, açıklama yaptı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün sabah saatlerinde ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan; Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız’ın saç ve kan örnekleri alındı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ünlü isimler serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirtilen manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.Şevval Şahin - Mert Vidinli - Şeyma Subaşı
Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Ünlü manken; "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese" dedi.