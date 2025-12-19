Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna açıklaması: Barışçıl araçları reddediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın krizi barışçıl araçlarla sonlandırmayı reddettiğini belirterek, "Şimdilik Ukrayna'nın toprak konusunu istişare etmeye hazır olduğunu görmüyoruz." dedi.

Putin, başkent Moskova'daki "Gostinıy Dvor" merkezinde düzenlenen yıllık basın toplantısı ve halkın soru sorduğu "Yılın Sonuçları" isimli programda, Ukrayna krizi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın krizin çözümüne yönelik yaklaşımını değerlendiren Putin, şöyle konuştu:

"Şimdilik Ukrayna'nın toprak konusunu istişare etmeye hazır olduğunu görmüyoruz. Kiev, şimdi de krizin barışçıl araçlarla sonlandırılmasını reddediyor ancak yine de Kiev yönetiminden diyaloğu sürdürme konusunda sinyal görüyoruz. Bu meseleyi, geçen yıl haziranda açıkladığım ilkeler temelinde, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması durumunda barış yoluyla sona erdirmek istiyoruz."

Cephedeki duruma değinen Putin, stratejik inisiyatifin Rus ordusunda olduğuna işaret ederek, "Birliklerimiz, Kursk bölgesini düşmandan arındırdıktan hemen sonra stratejik inisiyatif tamamen Rusya Silahlı Kuvvetlerinin eline geçti. Bu ne anlama geliyor? Bu, birliklerimizin tüm temas hattı boyunca ilerlediği anlamına geliyor. Düşman tüm yönlerde geri çekiliyor." dedi.

Putin, Donetsk bölgesindeki durumu değerlendirerek, "Krasnıy liman şehri, yakında Rus ordusunun eline geçecek. Konstantinovka kentinde çatışmalar sürüyor. Bu şehrin yüzde 50'si kontrolümüzde. Askerlerimizin bu kenti de ele geçireceğinden hiç şüphem yok. Dimitrov şehri de tamamıyla kuşatıldı." ifadelerini kullandı. Rus güçlerinin Zaporijya bölgesinde de ilerlediğini belirten Putin, bölgedeki Gulyay Pole şehrinde çatışmaların sürdüğünü aktardı. Ukrayna'da güvenlik bölgelerinin oluşturulması sürecinin devam ettiğini söyleyen Putin, Harkiv bölgesinde Volçansk ve Kupyansk şehirlerinin daha önce Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini anımsattı. Putin, "Birliklerimiz Kupyansk kentini kontrol altında tutuyor. Onlar, şimdilik doğuya doğru ilerlemiyor. Çünkü Oskol Nehri'nin sol kıyısındaki Ukraynalı grubu ortadan kaldırmak ve diğer bir yerleşim yerini ele geçirmek gibi çok önemli görevleri var. Bu yerleşim yeri Kupyansk-Uzlovoy. Ancak burada bulunan grup kuşatılmış durumda. Bu grup 15 taburdan, 3 bin 500 askerden oluşuyor." diye konuştu. Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinin girişinde bulunduğuna dair görüntü paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e seslenen Putin, "(Zelenskiy) Yetenekli artist. (Zelenskiy'nin çekim yaptığı şehir tabelası) Tabela, şehirden bir kilometre uzaklıkta bulunuyor. Girişte neden bekliyorsun? Eğer Kupyansk kontrolünüzde ise içeri girsene." ifadelerini kullandı.