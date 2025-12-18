Şeyma Subaşı: Kısa zamanda ülkeme döneceğim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde bazı isimler hakkında gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Aleyna Tilki

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız’ın saç örnekleri alındı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından söz konusu isimler serbest bırakıldı.

Danla Bilic

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirtilen manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Şeyma Subaşı, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Subaşı paylaşımında, “Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğümde daha detaylı bir açıklama yapacağım. Sevgiler” ifadelerini kullandı.