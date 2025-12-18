Habertürk
        Haberler Magazin Şeyma Subaşı: Kısa zamanda ülkeme döneceğim - Magazin haberleri

        Şeyma Subaşı: Kısa zamanda ülkeme döneceğim

        Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında adı geçen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Subaşı, "Kısa zamanda ülkeme döneceğim" ifadelerini kullandı

        Giriş: 18.12.2025 - 23:44 Güncelleme: 18.12.2025 - 23:53
        "Kısa zamanda ülkeme döneceğim"
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde bazı isimler hakkında gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

        Aleyna Tilki

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız’ın saç örnekleri alındı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından söz konusu isimler serbest bırakıldı.

        Danla Bilic

        Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirtilen manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

        Şeyma Subaşı, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        Subaşı paylaşımında, “Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğümde daha detaylı bir açıklama yapacağım. Sevgiler” ifadelerini kullandı.

        #şeyma subaşı
