İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!

İstanbul'da olay, 9 Aralık günü saat 17.10 sıralarında, Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak’ta meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yüzleri maskeli iki şüpheli, söz konusu adreste bulunan ikametin kapısını çaldı.

Eve giren silahlı gaspçıların ziynet eşyalarını alması kameraya yansıdı.

EVDEKİLERİN ELLERİNİ BAĞLADILAR

Kapının açılmasıyla birlikte silahlarını göstererek içeri giren şüpheliler, evde bulunan M.B. (32) ile R.H. (44) isimli kişilerin ellerini ve ağızlarını bağlayarak etkisiz hale getirdi.

DARP VE GASP ETTİLER

Şüphelilerin, R.H.’yi darp ettikleri, ardından ikamette bulunan 2 altın bilezik, 4 altın yüzük, 50 Euro ve bir miktar Türk lirasını gasp etti.

EV SAHİBİNİN OĞLUNU DÖVDÜLER

Şüpheliler ikametten çıkmaya çalıştıkları sırada, ev sahibinin oğlu M.M. ile karşılaştı. İkamet içerisinde kısa süreli bir arbede yaşandı. Arbede sonrası şüpheliler, plakasız beyaz renkli scooter tipi motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

POLİS KISA SÜREDE TESPİT ETTİ

Olayın polise intikal etmesinin ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve teknik incelemeler sonucu şüphelilerin 4 suç kaydı bulunan A.H. (39) ve 1 suç kaldı bulunan A.G. (22) adlı kişiler olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla iki gaspçı yakalandı.