        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!

        İstanbul'da maskeli iki gaspçı, bir eve susturucu takılı silahla girip, evdekilerin ellerini bağlayarak etkisiz hale getirdi. Direnen ev sahibini darp etti. Ardından, altın ve paraları alarak olay yerinden kaçtı. Gasp Büro Amirliği dedektifleri, iki azılı gaspçıyı yakaladı

        Giriş: 20.12.2025 - 09:24 Güncelleme: 20.12.2025 - 09:31
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da olay, 9 Aralık günü saat 17.10 sıralarında, Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak’ta meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yüzleri maskeli iki şüpheli, söz konusu adreste bulunan ikametin kapısını çaldı.

        Eve giren silahlı gaspçıların ziynet eşyalarını alması kameraya yansıdı.

        EVDEKİLERİN ELLERİNİ BAĞLADILAR

        Kapının açılmasıyla birlikte silahlarını göstererek içeri giren şüpheliler, evde bulunan M.B. (32) ile R.H. (44) isimli kişilerin ellerini ve ağızlarını bağlayarak etkisiz hale getirdi.

        DARP VE GASP ETTİLER

        Şüphelilerin, R.H.’yi darp ettikleri, ardından ikamette bulunan 2 altın bilezik, 4 altın yüzük, 50 Euro ve bir miktar Türk lirasını gasp etti.

        EV SAHİBİNİN OĞLUNU DÖVDÜLER

        Şüpheliler ikametten çıkmaya çalıştıkları sırada, ev sahibinin oğlu M.M. ile karşılaştı. İkamet içerisinde kısa süreli bir arbede yaşandı. Arbede sonrası şüpheliler, plakasız beyaz renkli scooter tipi motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

        POLİS KISA SÜREDE TESPİT ETTİ

        Olayın polise intikal etmesinin ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve teknik incelemeler sonucu şüphelilerin 4 suç kaydı bulunan A.H. (39) ve 1 suç kaldı bulunan A.G. (22) adlı kişiler olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla iki gaspçı yakalandı.

        SİLAHLAR VE SUSTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        Gaspçıların adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet susturucu, 21 adet fişek ve 2 motosiklet kaskı ele geçirildi. Olayda kullanılan bir motosiklet muhafaza altına alınarak yediemin otoparkına çekildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Gasp Büro Amirliği tarafından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli de tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

