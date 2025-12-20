Motokurye evinin önünde silahla öldürüldü!
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kocataş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde 7 adet mermi kovanı bulundu. Soruşturma sürüyor
Tokat'ta kan donduran olay, saat 04.30 sıralarında Erbaa ilçe merkezi Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak’ta meydana geldi.
EVİNDEN ÇIKTIĞI ANDA VURULDU
Edinilen bilgilere göre, silah seslerini duyan aile bireyleri dışarı çıktıklarında Orhan Kocataş’ı (41) evinin önünde yerde hareketsiz halde buldu.Orhan Kocataş, 41 yaşında hayatını kaybetti.
ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ
İHA'daki habere göre durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Kocataş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Orhan Kocataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulunurken, saldırıda kullanılan silah ele geçirilemedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Orhan Kocataş’ın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.