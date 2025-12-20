Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat haberleri: Motokurye evinin önünde silahla öldürüldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Motokurye evinin önünde silahla öldürüldü!

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kocataş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde 7 adet mermi kovanı bulundu. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 07:34 Güncelleme: 20.12.2025 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta kan donduran olay, saat 04.30 sıralarında Erbaa ilçe merkezi Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak’ta meydana geldi.

        EVİNDEN ÇIKTIĞI ANDA VURULDU

        Edinilen bilgilere göre, silah seslerini duyan aile bireyleri dışarı çıktıklarında Orhan Kocataş’ı (41) evinin önünde yerde hareketsiz halde buldu.

        Orhan Kocataş, 41 yaşında hayatını kaybetti.
        Orhan Kocataş, 41 yaşında hayatını kaybetti.

        ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

        İHA'daki habere göre durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Kocataş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Orhan Kocataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulunurken, saldırıda kullanılan silah ele geçirilemedi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Orhan Kocataş’ın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TOKAT
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu