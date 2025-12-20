Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR

Kötü bir sezon geçiren ve son iki maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, evinde ağırlayacağı Çaykur Rizespor’u yenip moral bulmak istiyor... Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle İstanbul’da oynadığı 23 karşılaşmanın 15’ini kazanırken sadece 3’ünü kaybetti. 5 mücadele ise berabere bitti. Kartal, Rize ile yaptığı son 10 maçta ise 1 mağlubiyet yaşadı. 6 kez galip geldi. 3 defa da berabere kaldı.