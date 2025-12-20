Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

        Beşiktaş, bugün sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda, sakatlık süreci devam eden Jota Silva, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu ile birlikte, Afrika Uluslar Kupası'na giden El Bilal Toure ve Ndidi görev yapamayacak. Rafa Silva'nın kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu. 'Hazırım' mesajı veren Portekizli yıldız dün takımla kampa girdi

        Giriş: 20.12.2025 - 12:05 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:05
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi.

        Ligde çıktığı son 5 maçta 2 kez sahadan galip ayrılan, 3 defa da rakipleriyle eşitliği bozamayan siyah-beyazlı takım, Karadeniz ekibini yenerek ilk yarıyı 3 puanla tamamlamayı hedefliyor.

        2

        5 EKSİK VAR

        Siyah-beyazlılarda 5 oyuncu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, Karadeniz ekibi karşısında formasından uzak kalacak.

        Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak. Ayrıca Toure'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası da bulunuyor.

        3

        Rafa Silva'nın kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu. Tedavisi tamamlandıktan sonra idmanlara çıkan ve ‘Hazırım’ mesajı veren Portekizli yıldız dün takımla kampa girdi. Maç kadrosu bugün öğlen açıklanacak. Tecrübeli oyuncu 48 gün sonra kadroya alınmış oldu.

        4

        KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR

        Kötü bir sezon geçiren ve son iki maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, evinde ağırlayacağı Çaykur Rizespor’u yenip moral bulmak istiyor... Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle İstanbul’da oynadığı 23 karşılaşmanın 15’ini kazanırken sadece 3’ünü kaybetti. 5 mücadele ise berabere bitti. Kartal, Rize ile yaptığı son 10 maçta ise 1 mağlubiyet yaşadı. 6 kez galip geldi. 3 defa da berabere kaldı.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham

        6

        ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Sakyi, Augusto, Sowe

        7

        NOTLAR

        - Çaykur Rizespor'a rakip olduğu son 19 Süper Lig maçında da gol atan Beşiktaş (toplam 47 gol), bu sezon ligde mücadele eden takımlar arasındaki en uzun serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

        - Beşiktaş'a konuk olduğu son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Çaykur Rizespor (Mayıs 2025), bu deplasmanda şu ana kadar üst üste iki galibiyet alamadı (23 maç).

