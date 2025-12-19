Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
İngiliz The Guardian gazetesi, futbol dünyasında her yıl büyük ilgi gören "Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu" listesini yayınladı. Bu yıl listenin zirvesinde Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele yer alırken, listeye üç Türk futbolcunun girmesi dikkat çekti. Öte yandan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de listede yer aldı.
Giriş: 19.12.2025 - 16:51 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:51
The Guardian’ın 2025 yılı için hazırladığı “Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu” listesinde üç Türk yıldız yer aldı.
İşte o liste:
1 - Ousmane Dembele – Paris Saint-Germain
2 - Lamine Yamal – Barcelona
3 - Vitinha – Paris Saint-Germain
4 - Kylian Mbappé – Real Madrid
5 - Harry Kane – Bayern Munih
6 - Erling Haaland – Manchester City
7 - Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain
8 - Raphinha – Barcelona
9 - Mohamed Salah – Liverpool
10 - Pedri – Barcelona
46 - VICTOR OSIMHEN - GALATASARAY