        Haberler Spor Futbol Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var! - Futbol Haberleri

        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        İngiliz The Guardian gazetesi, futbol dünyasında her yıl büyük ilgi gören "Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu" listesini yayınladı. Bu yıl listenin zirvesinde Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele yer alırken, listeye üç Türk futbolcunun girmesi dikkat çekti. Öte yandan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de listede yer aldı.

        Giriş: 19.12.2025 - 16:51 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:51
        1

        The Guardian’ın 2025 yılı için hazırladığı “Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu” listesinde üç Türk yıldız yer aldı.

        İşte o liste:

        2

        1 - Ousmane Dembele – Paris Saint-Germain

        3

        2 - Lamine Yamal – Barcelona

        4

        3 - Vitinha – Paris Saint-Germain

        5

        4 - Kylian Mbappé – Real Madrid

        6

        5 - Harry Kane – Bayern Munih

        7

        6 - Erling Haaland – Manchester City

        8

        7 - Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain

        9

        8 - Raphinha – Barcelona

        10

        9 - Mohamed Salah – Liverpool

        11

        10 - Pedri – Barcelona

        12

        46 - VICTOR OSIMHEN - GALATASARAY

        13

        52 - HAKAN ÇALHANOĞLU - INTER

        14

        71 - ARDA GÜLER - REAL MADRID

        15

        89 - KENAN YILDIZ - JUVENTUS

