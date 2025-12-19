Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi: Protestolara Noel arası verin

Avrupalı çiftçiler, Avrupa Birliği'nin Mercosur ülkeleriyle yapacağı tarım anlaşmasına karşı protestolar için sokaklarda. Çiftçilerin en yoğun eylem yaptığı ülkelerin başında ise Belçika'nın yanında Fransa geliyor.

Fransız çiftçiler sabahın erken saatlerinde, Fransa'nın kuzeyindeki Le Touquet sahil beldesinde bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konutunun önünde traktörleriyle toplandı ve üzerinde "RIP Agri" (Huzur İçinde Uyu Tarım) ve "NO Mercosur" (Mercosur Anlaşmasına Hayır) yazan bir tabut yerleştirdi. Ülkenin güneydeki Avignon kasabasında kamu binalarına patates attı. Protestocular, yumrulu deri hastalığı tespit edildiğinde tüm sürüyü itlaf etme yönündeki hükümet politikasının aşırı ve zalimce olduğunu savunuyor.

REKLAM

Ayrıca, imzalanması Ocak 2026'ya ertelenen AB-Mercosur anlaşmasının, Fransız standartlarına uymayan ürünlerin büyük miktarda ithalatına izin vereceğini ve kendilerini iflas ettireceğini öne sürüyor.

Başbakan Sebastien Lecornu, başlıca çiftçi sendikalarıyla görüşmeler yapıyor. Ülkenin en büyük sendikası FNSEA'nın başkanı, Lecornu'nun akşam saatlerine kadar bir dizi tarım sorununa yanıt içeren bir mektup göndereceğine söz verdiğini söyledi.