Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi: Protestolara Noel arası verin

Avrupalı çiftçiler, Avrupa Birliği'nin Mercosur ülkeleriyle yapacağı tarım anlaşmasına karşı protestolar için sokaklarda. Çiftçilerin en yoğun eylem yaptığı ülkelerin başında ise Belçika'nın yanında Fransa geliyor.
Fransız çiftçiler sabahın erken saatlerinde, Fransa'nın kuzeyindeki Le Touquet sahil beldesinde bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konutunun önünde traktörleriyle toplandı ve üzerinde "RIP Agri" (Huzur İçinde Uyu Tarım) ve "NO Mercosur" (Mercosur Anlaşmasına Hayır) yazan bir tabut yerleştirdi. Ülkenin güneydeki Avignon kasabasında kamu binalarına patates attı. Protestocular, yumrulu deri hastalığı tespit edildiğinde tüm sürüyü itlaf etme yönündeki hükümet politikasının aşırı ve zalimce olduğunu savunuyor.
Ayrıca, imzalanması Ocak 2026'ya ertelenen AB-Mercosur anlaşmasının, Fransız standartlarına uymayan ürünlerin büyük miktarda ithalatına izin vereceğini ve kendilerini iflas ettireceğini öne sürüyor.
Başbakan Sebastien Lecornu, başlıca çiftçi sendikalarıyla görüşmeler yapıyor. Ülkenin en büyük sendikası FNSEA'nın başkanı, Lecornu'nun akşam saatlerine kadar bir dizi tarım sorununa yanıt içeren bir mektup göndereceğine söz verdiğini söyledi.
Lecornu, Noel nedeniyle çiftçilere 'protesto ateşkesi' teklifinde bulundu.
FNSEA Başkanı Arnaud Rousseau, "Bu mektup belirleyici olacak" derken, sendikanın protestoları askıya alıp almayacağına dair bir karar vereceğini belirtti.
Hükümet sözcüsü Maud Bregeon, RTL radyosunda hükümetin artık daha fazla blokajı tolere etmeyeceğini ve bunları önlemek için "gerekli her şeyi" yapacağını söyledi.
Genç Çiftçiler Birliği Başkanı Pierrick Horel, Noel ateşkesi ilan edeceklerini söyledi. Ancak, blokajları yöneten Coordination Rurale ve Confederation Paysanne sendikalarının protestoları iptal edip etmeyeceği hala belirsiz. Tarım Bakanı Annie Genevard, Paris yakınlarındaki bir çiftliğe gitmeyi planlıyor.
Mercosur Anlaşması nedir?
AB ile Brezilya, Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Bolivya’dan oluşan beş Mercosur ülkesi arasında 15 yıl içinde ticareti yapılan ürünlerin neredeyse tamamındaki gümrük vergilerini kaldırmayı öngören anlaşma.
Anlaşmaya ilişkin müzakereler 25 yıldır sürüyor. Onaylanması halinde, 780 milyon nüfusu kapsayan ve küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık dörtte birini oluşturan bir pazarı kapsayacak.
Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu sabah AB Liderler Zirvesi'ne girişinde basına yaptığı açıklamada, "Gösteri yapan çiftçilerimize, en başından bu yana Fransa'nın bu konudaki tutumunun net olduğunu söyleyeceğim. MERCOSUR konusunda, mevcut haliyle bu (anlaşmanın) yeterli olmadığını ve imzalanmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.