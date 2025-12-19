Habertürk
        Kastamonu haberleri: 8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde görev yaptığı ilkokulda 8 öğrenciye zincirleme cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni A.Ç.'ye, 65 yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:50 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:50
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni A.Ç. hakkında, birden fazla çocuğa yönelik 'cinsel istismar' ve 'müstehcenlik' suçlarından İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        ZİNCİRLEME CİNSEL İSTİSMAR

        DHA'da yer alan habere göre 12 Aralık'ta görülen karar duruşmasında savcı mütalaasını sundu. Mütalaada sanığın 8 çocuk mağdura yönelik ayrı ayrı cinsel istismar eylemleri gerçekleştirdiği, eylemlerin zincirleme şekilde işlendiği ve bazı mağdurlara müstehcen içerikler gösterildiği belirtildi.

        ADLİ RAPORLAR DOSYAYA GİRDİ

        Mütalaada; mağdur çocukların istikrarlı ve birbiriyle uyumlu beyanları, öğrenci, veli ve öğretmen tanık anlatımları, okul kameralarına ait görüntüler, sanıktan ele geçirilen dijital materyallerdeki cinsel içerikler ile adli görüşme ve adli raporların delil olarak dosyaya girdiği belirtilerek, cezalandırılması talep edildi.

        BERAATİNİ TALEP ETTİ

        Duruşmada söz alan mağdur aileleri ve avukatları, savcılık mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık A.Ç. ise savunmasında suçlamaları reddederek, çocuklara yönelik istismar iddialarının gerçeği yansıtmadığını, beyanların yanlış anlaşıldığını öne sürerek, "Beraatımı talep ederim, velilere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

        TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

        Mahkeme heyeti, sanık A.Ç. hakkında 8 çocuk mağdur yönünden 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Müstehcenlik', suçlarından toplamda 65 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki tutumu, suçun ağırlığı ve mağdurlar üzerindeki etkisini dikkate alarak takdir indirimi uygulamadı.

        #kastamonu
        #Son dakika haberler
