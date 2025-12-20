ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın 13 Aralık'ta Suriye'de ABD askerlerini hedef alan saldırısına karşı misilleme başlatıldığını belirterek bu kapsamda bölgede örgüte ait hedeflere yönelik güçlü ve kapsamlı operasyonlar yürütüldüğünü bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, 13 Aralık'taki saldırıya karşı başlatılan misilleme kapsamında Suriye'de bulunan DEAŞ hedeflerinin "çok güçlü şekilde" vurulduğunu belirtti.

Suriye hükümetinin operasyonlara verdiği desteğe işaret eden Trump, "Ülkeyi yeniden harika yapmak için yoğun çaba sarf eden bir liderin başında bulunduğu Suriye hükümeti, bu süreçte bizi tamamen destekliyor." ifadesini kullandı.

REKLAM

Trump, "Amerikalılara saldıracak kadar kötü olan tüm teröristleri uyarıyorum. ABD'ye saldırır ya da tehdit ederseniz, daha önce hiç karşılaşmadığınız kadar ağır şekilde vurulursunuz." uyarısında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Suriye'deki 70'den fazla DEAŞ hedefinin 100'den fazla hassas mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 13 Aralık'ta Suriye'de terör örgütü DEAŞ'in ABD askerlerini hedef aldığı saldırıya yanıt olarak bölgede "Şahin Gözü Operasyonu"nu başlattıklarını duyurmuştu. Suriye'nin Palmira kentinde tek başına hareket eden bir DEAŞ üyesinin 13 Aralık'ta düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı. "SAVAŞ DEĞİL, İNTİKAM İLANI" ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Suriye'de DEAŞ’a yönelik başlatılan operasyona ilişkin, “Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır” dedi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “13 Aralık'ta Palmira kentinde ABD güçlerine düzenlenen saldırıya doğrudan yanıt olarak, DEAŞ militanlarını, altyapısını ve silah depolarını ortadan kaldırmak için Suriye'de Şahin Gözü Operasyonu’nu başlattık. Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır” ifadelerini kullandı. Donald Trump liderliğindeki ABD’nin, halkını savunmak için asla tereddüt ve pes etmeyeceğini vurgulayan Hegseth, “Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları hedef alırsanız, kısa ve endişeli hayatınızın geri kalanını, ABD'nin sizi arayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz. Bugün düşmanlarımızı avladık, birçoğunu öldürdük ve devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.