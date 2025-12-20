Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Trump açıkladı! Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı | Dış Haberler

        Trump açıkladı! Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı

        ABD Başkanı Donald Trump, 13 Aralık'ta ABD askerlerine yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olarak, DEAŞ unsurlarına karşı operasyon başlattıklarını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Suriye'de DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyona ilişkin, "Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın 13 Aralık'ta Suriye'de ABD askerlerini hedef alan saldırısına karşı misilleme başlatıldığını belirterek bu kapsamda bölgede örgüte ait hedeflere yönelik güçlü ve kapsamlı operasyonlar yürütüldüğünü bildirdi.

        Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, 13 Aralık'taki saldırıya karşı başlatılan misilleme kapsamında Suriye'de bulunan DEAŞ hedeflerinin "çok güçlü şekilde" vurulduğunu belirtti.

        Suriye hükümetinin operasyonlara verdiği desteğe işaret eden Trump, "Ülkeyi yeniden harika yapmak için yoğun çaba sarf eden bir liderin başında bulunduğu Suriye hükümeti, bu süreçte bizi tamamen destekliyor." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Trump, "Amerikalılara saldıracak kadar kötü olan tüm teröristleri uyarıyorum. ABD'ye saldırır ya da tehdit ederseniz, daha önce hiç karşılaşmadığınız kadar ağır şekilde vurulursunuz." uyarısında bulundu.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Suriye'deki 70'den fazla DEAŞ hedefinin 100'den fazla hassas mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 13 Aralık'ta Suriye'de terör örgütü DEAŞ'in ABD askerlerini hedef aldığı saldırıya yanıt olarak bölgede "Şahin Gözü Operasyonu"nu başlattıklarını duyurmuştu.

        Suriye'nin Palmira kentinde tek başına hareket eden bir DEAŞ üyesinin 13 Aralık'ta düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

        "SAVAŞ DEĞİL, İNTİKAM İLANI"

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Suriye'de DEAŞ’a yönelik başlatılan operasyona ilişkin, “Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır” dedi.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “13 Aralık'ta Palmira kentinde ABD güçlerine düzenlenen saldırıya doğrudan yanıt olarak, DEAŞ militanlarını, altyapısını ve silah depolarını ortadan kaldırmak için Suriye'de Şahin Gözü Operasyonu’nu başlattık. Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır” ifadelerini kullandı.

        Donald Trump liderliğindeki ABD’nin, halkını savunmak için asla tereddüt ve pes etmeyeceğini vurgulayan Hegseth, “Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları hedef alırsanız, kısa ve endişeli hayatınızın geri kalanını, ABD'nin sizi arayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz. Bugün düşmanlarımızı avladık, birçoğunu öldürdük ve devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

        Suriye'de bir DEAŞ militanının 13 Aralık'ta düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı yaşamını yitirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası