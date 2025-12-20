Habertürk
        Hava durumu İstanbul: Bölge bölge hava durumu, bugün hava nasıl olacak | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ancak, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Kazalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. İşte bölge bölge hava durumu ve illerimizde sıcaklıklar...

        Giriş: 20.12.2025 - 07:08 Güncelleme: 20.12.2025 - 08:30
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde önümüzdeki 24 saat yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        KUZEY, İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA

        Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        İSTANBUL: 14, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 13, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 14, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

        İZMİR: 16, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 9, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 16, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 13, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        ADANA: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 14, Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA: 10, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ: 8, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 10, Parçalı ve az bulutlu

        KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU: 12, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 13, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 16, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM: 6, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 4, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 10, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 5, Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve az bulutlu

        BATMAN: 13, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 13, Parçalı ve az bulutlu

        #hava durumu istanbul
