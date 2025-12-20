Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ancak, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Kazalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. İşte bölge bölge hava durumu ve illerimizde sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde önümüzdeki 24 saat yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KUZEY, İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL: 14, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 13, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 14, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
İZMİR: 16, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 9, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 16, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 13, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA: 19, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 20, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 18, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 14, Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA: 10, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ: 8, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 10, Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU: 12, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 13, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 16, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM: 6, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 4, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 10, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 5, Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve az bulutlu
BATMAN: 13, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 13, Parçalı ve az bulutlu