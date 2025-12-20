Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde önümüzdeki 24 saat yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KUZEY, İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL: 14, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 13, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 14, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

İZMİR: 16, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 9, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 16, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 13, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. ADANA: 19, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 20, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 18, Parçalı ve az bulutlu ISPARTA: 14, Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. ANKARA: 10, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ: 8, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 10, Parçalı ve az bulutlu KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU: 12, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 13, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 16, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu