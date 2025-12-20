haftanın kitapları

MERHABA BEN, MERHABA EVLADIM

(Ziya Selçuk)



Eğitimci, akademisyen ve yazar Ziya Selçuk, Merhaba Ben, Merhaba Evladım adlı yeni kitabında anne babaları önce kendilerini tanımaya, sonra çocuklarını gerçekten görmeye davet ediyor. Ebeveyn olmak; gurur veren, dönüştürücü ve doğru adımlar atıldığında anlatıldığından çok daha sade ve doğal bir süreç. Ancak bu süreçte çoğu zaman gözden kaçan temel bir gerçek var: Çocuk, ebeveynin bir uzantısı değil; kendi mizacı, huyu suyu, eğilimleri ve ihtiyaçları olan bambaşka bir birey. Selçuk, Epsilon Yayınevi tarafından yayımlanan kitapta “iyi ebeveynlik” reçeteleri sunmak yerine, her ailenin ve her çocuğun biricik olduğunu hatırlatıyor. Ziya Selçuk’a göre çocuğu anlamanın yolu, önce ebeveynin kendi mizacını, alışkanlıklarını ve çocukluğunu fark etmesinden geçiyor. Kitap, anne babaları hazır reçetelerle değil; doğru sorularla buluşturmayı amaçlıyor.