Ezgi Eyüboğlu, serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. İfade veren Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneklerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında; 37 yaşındaki ünlü oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.
'Kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak' suçlamasıyla gözaltına alınan Saadet Ezgi Eyüboğlu, önce ifade verdi. Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği alınan Eyüboğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
AÇIKLAMA YAPILDI
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan 2025/219794 sayılı soruşturma kapsamında; TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan 19.12.2025 tarihinde Saadet Ezgi Eyüboğlu isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Şube Müdürlüğümüzde alınan ifadesinden sonra dosya savcısının talimatıyla 19.12.2025 tarihinde Müdürlüğümüzden serbest bırakılmıştır.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında; "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti.
Aynı zamanda şüpheliler; Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında da "Fuhşa teşvik ve aracılık etme", şüpheli Saim Macit hakkında ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan gözaltı kararı alınmıştı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.