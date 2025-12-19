Ezgi Eyüboğlu, serbest bırakıldı

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında; 37 yaşındaki ünlü oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.

'Kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak' suçlamasıyla gözaltına alınan Saadet Ezgi Eyüboğlu, önce ifade verdi. Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği alınan Eyüboğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan 2025/219794 sayılı soruşturma kapsamında; TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan 19.12.2025 tarihinde Saadet Ezgi Eyüboğlu isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Şube Müdürlüğümüzde alınan ifadesinden sonra dosya savcısının talimatıyla 19.12.2025 tarihinde Müdürlüğümüzden serbest bırakılmıştır.