Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ezgi Eyüboğlu, serbest bırakıldı - Magazin haberleri

        Ezgi Eyüboğlu, serbest bırakıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. İfade veren Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneklerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı

        Giriş: 19.12.2025 - 20:01 Güncelleme: 19.12.2025 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serbest bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında; 37 yaşındaki ünlü oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        'Kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak' suçlamasıyla gözaltına alınan Saadet Ezgi Eyüboğlu, önce ifade verdi. Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği alınan Eyüboğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

        REKLAM

        AÇIKLAMA YAPILDI

        Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan 2025/219794 sayılı soruşturma kapsamında; TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan 19.12.2025 tarihinde Saadet Ezgi Eyüboğlu isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Şube Müdürlüğümüzde alınan ifadesinden sonra dosya savcısının talimatıyla 19.12.2025 tarihinde Müdürlüğümüzden serbest bırakılmıştır.

        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı Haberi Görüntüle

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında; "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti.

        Aynı zamanda şüpheliler; Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında da "Fuhşa teşvik ve aracılık etme", şüpheli Saim Macit hakkında ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan gözaltı kararı alınmıştı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ezgi Eyüboğlu
        #uyuşturucu operasyonu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi