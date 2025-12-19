Habertürk
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı

        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde bindiği taksiden 15 bin lira çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 19:01 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:10
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Altındağ'da taksideki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        İncelemede şüpheli T.K'nin taksinin ön koltuğuna müşteri olarak bindiği, çantasını kamufle ederek kolçağın içinden 4 bin lira, torpidodan da 11 bin lira olmak üzere 15 bin lirayı çaldığı ve daha sonra araçtan indiği tespit edildi.

        Ekipler tarafından gözaltına alınan kadın zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

