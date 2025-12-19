Habertürk
        Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

        Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

        Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde sosyal medyaya yansıyan "öğretmenle alay" görüntülerinin ardından yürütülen disiplin soruşturmasında, 5 öğrenci örgün öğretim dışına çıkarıldı, 2 öğrenciye okul değiştirme cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 19:25 Güncelleme: 19.12.2025 - 19:25
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Ankara'da lisede öğretmen M.C. (61) ile alay eden öğrencilerle ilgili disiplin soruşturması kapsamında, 5 öğrenciye örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

        Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, fizik öğretmeni M.C. ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı.

        Geçen ay yaşanan olaya ilişkin toplam 7 öğrenciye yönelik disiplin süreci tamamlandı. Öğrencilerden 5'ine örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders Haberi Görüntüle
        #öğretmenle alay
        #Çankaya
        #haberler
