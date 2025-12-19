Beşiktaş'ta Mert Günok yol ayrımında!
Beşiktaş'ta bu sezon formayı Ersin Destanoğlu'na kaptıran kaleci Mert Günok'un takımdan ayrılması gündeme geldi. Dünya Kupası öncesi düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen 36 yaşındaki file bekçisinin, devre arası gelecek teklifleri bekleyeceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken gözlerin çevrildiği bölgelerden birisi de kale oldu.
Siyah-beyazlılar, önceliği orta saha, sol bek ve stopere verirken kale için de hamle gündemde.
Beşiktaş, U23 kontenjanına uygun bir eldiven için arayışlarını sürdürürken bir ayrılık da yaşanabilir.
Beşiktaş'ta uzun süredir kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok'un forma giymediği için mutsuz olduğu öğrenildi.
2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giyerek milli takım kadrosu için göz önünde olmak isteyen tecrübeli eldiven, oynayabileceği bir takıma gitme seçeneğini değerlendiriyor.
Beşiktaş'ın kaleye takviye yapması halinde Mert'le ayrılık konusu masaya yatırılacak.
Sezon başında Avrupa elemelerinde ve Süper Lig'in ilk 8 haftasında kaleyi koruyan 36 yaşındaki file bekçisi, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından ise kaleyi Ersin Destanoğlu'na devretmişti. Mert Günok, yönetim ve teknik heyet kararıyla sezon başında kaptanlık görevine de veda etmişti.
Son 8 haftada kulübede kalan Mert Günok'un sözleşmesi 2027 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.