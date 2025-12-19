Saadettin Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Uyuşturucu” soruşturması derinleştirilerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında alınan gizli tanık ve itirafçı ifadeleriyle dosyaya yeni şüpheliler ekleniyor.

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Emniyet ekiplerinin Saadettin Saran'ın İstanbul'daki evinde arama yaptığı belirtildi.

HAVALİMANINDA İFADESİ ALINACAK

Dosyanın yeni şüphelisi ise iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran oldu. Savcılık, Saran’ı “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırarak emniyete talimat verdi. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran, döndüğünde havalimanından polis eşliğinde alınarak ifadeye götürülecek.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Saran'ın avukatı Ali Alper Alpoğlu konu ile ilgili açıklama yaptı:

Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye’ye giriş yapacaktır.