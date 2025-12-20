Habertürk
        Antalya haberleri: Market kan gölüne döndü: 2 ölü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Silahını çekti tetiğe bastı! Market kan gölüne döndü: 2 ölü!

        Antalya'da Ömer Y., marketine gelip alkol alan 33 yaşındaki Abdulkadir Erkan ile 56 yaşındaki Süleyman Ertem'i yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız silahla öldürdü. Polise teslim olan Ömer Y.'nin, "Çökmek istediler. Onun için öldürdüm" dediği öğrenildi

        Giriş: 20.12.2025 - 08:23 Güncelleme: 20.12.2025 - 08:47
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Antalya'da edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem (56), Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi üzerinde bulunan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ömer Y'ye ait bir markette alkol aldılar.

        İKİSİNE DE ATEŞ AÇTI

        İHA'daki habere göre bir süre sonra tarafların arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu Ömer Y., ruhsatsız tabanca ile Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem’e ateş etti.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. İşyeri sahibi Ömer Y., olay yerine gelen ekiplere olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla teslim olurken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        "ÇÖKMEK İSTEDİLER ÖLDÜRDÜM"

        Ömer Y. polisler tarafından emniyete götürüldüğü sırada 'Çökmek istediler. Onun için öldürdüm' dediği ileri sürüldü.

        CENAZELER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Yaşamını yitiren Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in cenazeleri Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
