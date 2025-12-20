Habertürk
        Haberler Magazin Şevval Şahin'in açıklaması, gerçeği yansıtmamış

        Şevval Şahin'in açıklaması, gerçeği yansıtmamış

        2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, dün akşam gerçekleştirilen Miss Turkey'in jüri üyeleri arasındaydı. Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle finale katılamadı. Şevval Şahin'in; "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülke olan İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum" şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Zira; Şahin'in açıklamayı yaptığı gün, yarışma için İstanbul'da olması gerekiyordu

        Giriş: 20.12.2025 - 13:30 Güncelleme: 20.12.2025 - 13:48
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Türkiye’nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey, bu yıl podyumdaki heyecandan ziyade jüri koltuğundaki bir eksiklikle tamamlandı.

        2018 Türkiye Güzeli ve bu yılki finalin jüri üyeleri arasında yer alması beklenen Şevval Şahin, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle büyük finale katılamadı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında; Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli’nin de bulunduğu isimler yurt dışında oldukları için haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma güçlerinin operasyonu başlattığı sırada adreslerinde bulunamayan bu isimlerin yurt dışında olduğu tespit edildi.

        'HABERİM YOK' AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

        Final gecesinde jüri üyeleri arasında yer alması planlanan ancak uçağa binemeyen Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Ünlü model, şu an Türkiye'de olmamasının nedenini şu sözlerle savundu: Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülke olan İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum.

        Gözlerin çevrildiği Miss Turkey final gecesinde, Şevval Şahin’in jüri koltuğunun boş kalması veya son dakika değişikliği yapılması organizasyonun en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Şevval Şahin'in 'Yurt dışından gelemediği' bilgisi, kulislerde uyuşturucu soruşturmasına bağlandı.

        Şevval Şahin'in adı; Miss Turkey'in jüri bülteninde geçerken, final gecesi bülteninde geçmedi.

        #Şevval Şahin
        #Miss Turkey
        #Uyuşturucu soruşturması
