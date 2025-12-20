İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Saran'ın evinde arama yapıldı. Bu gelişmelerin ardından Saadettin Saran, uçakla dün gece Milano'dan İstanbul'a döndü.

İFADE İÇİN ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE

Öte yandan Saadettin Saran’a yöneltilen suçlamaların 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' olduğu öğrenildi.

Saran, saat: 10.00 sıralarında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Saran'a, adliyeye girişinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Saran'ın avukatı Ali Alper Alpoğlu, dün gece saatlerinde konu ile ilgili açıklama yaptı: Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye’ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."