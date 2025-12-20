Habertürk
        SON DAKİKA: Sadettin Saran Çağlayan Adliyesine geldi | Son dakika haberleri

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesine geldi

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan ve yurt dışından gece yarısı dönen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Saran'a, Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulundan isimler de eşlik etti

        Giriş: 20.12.2025 - 09:59 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:24
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Saran'ın evinde arama yapıldı. Bu gelişmelerin ardından Saadettin Saran, uçakla dün gece Milano'dan İstanbul'a döndü.

        İFADE İÇİN ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE

        Öte yandan Saadettin Saran’a yöneltilen suçlamaların 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' olduğu öğrenildi.

        Saran, saat: 10.00 sıralarında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Saran'a, adliyeye girişinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

        AVUKATINDAN AÇIKLAMA

        Saran'ın avukatı Ali Alper Alpoğlu, dün gece saatlerinde konu ile ilgili açıklama yaptı: Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

        Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye’ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

