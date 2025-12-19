Miss Turkey'de Türkiye kraliçesi seçildi

1980'de beri 'Miss World' ve 'Miss Supranational' gibi birçok uluslararası yarışmanın Türkiye lisans sahibi olarak gerçekleştiren Miss Turkey Organizasyonu'nda 43'üncü etkinlik gerçekleştirildi.

Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 güzel, önceki gün jüri karşısına çıktı. Zorlu değerlendirme sonucu ilk 20’ye kalmayı başaran Miss Turkey adayları, jüri tarafından değerlendirildi.

MISS TURKEY FİNAL ADAYLARI ♦ İlayda Güvenç ♦ Hülya Fazla ♦ Sude Çetinkaya ♦ Yasemin Arık ♦ Arya Bozabalı ♦ Naz Şimşek ♦ Başak Kaya ♦ Begüm Nil Kutluay ♦ Mukadder Albaz ♦ Irmak Elmacı ♦ Sıla Çetin ♦ Irmak Dokuzoğlu ♦ Yasemin Serpil ♦ Zeynep Arslan ♦ Ayşenur Büşra Selvitop ♦ Didar Azra Nur ♦ İlayda Pulat ♦ Merve Sude Ötkün ♦ Azra Başak Aslan ♦ Sıla Saraydemir

Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey’de dereceye girenler belirlendi.

İLK 5'E GİRENLER ♦ İlayda Güvenç ♦ Yasemin Serpil ♦ Numara Zeynep Arslan ♦ Irmak Dokuzluoğlu ♦ Sıla Saraydemir

Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy’dan oluşan jüri üyeleri, Sıla Saraydemir'i Türkiye'nin kraliçesi seçti.

22 yaşındaki Sıla Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor.

Yarışmada; Miss Supranational ise İlayda Güvenç oldu.