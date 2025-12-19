Habertürk
        Miss Turkey'de Türkiye kraliçesi seçildi - Magazin haberleri

        Miss Turkey'de Türkiye kraliçesi seçildi

        Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey'de kraliçe seçildi. Türkiye'nin kraliçesi Sıla Saraydemir oldu

        Giriş: 19.12.2025 - 22:36 Güncelleme: 19.12.2025 - 23:04
        Türkiye güzeli belli oldu
        1980'de beri 'Miss World' ve 'Miss Supranational' gibi birçok uluslararası yarışmanın Türkiye lisans sahibi olarak gerçekleştiren Miss Turkey Organizasyonu'nda 43'üncü etkinlik gerçekleştirildi.

        Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 güzel, önceki gün jüri karşısına çıktı. Zorlu değerlendirme sonucu ilk 20’ye kalmayı başaran Miss Turkey adayları, jüri tarafından değerlendirildi.

        MISS TURKEY FİNAL ADAYLARI

        İlayda Güvenç

        Hülya Fazla

        Sude Çetinkaya

        Yasemin Arık

        Arya Bozabalı

        Naz Şimşek

        Başak Kaya

        Begüm Nil Kutluay

        Mukadder Albaz

        Irmak Elmacı

        Sıla Çetin

        Irmak Dokuzoğlu

        Yasemin Serpil

        Zeynep Arslan

        Ayşenur Büşra Selvitop

        Didar Azra Nur

        İlayda Pulat

        Merve Sude Ötkün

        Azra Başak Aslan

        Sıla Saraydemir

        Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey’de dereceye girenler belirlendi.

        İLK 5'E GİRENLER

        İlayda Güvenç

        Yasemin Serpil

        Numara Zeynep Arslan

        Irmak Dokuzluoğlu

        Sıla Saraydemir

        Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy’dan oluşan jüri üyeleri, Sıla Saraydemir'i Türkiye'nin kraliçesi seçti.

        22 yaşındaki Sıla Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor.

        Yarışmada; Miss Supranational ise İlayda Güvenç oldu.

        Büyük heyecan başladı
        Büyük heyecan başladı Haberi Görüntüle
        #Miss Turkey
        #Sıla Saraydemir
        #İlayda Güvenç
        #Güzellik Yarışması
