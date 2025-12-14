Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey’de büyük heyecan başladı. Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 güzel, önceki gün jüri karşısına çıktı. Zorlu değerlendirme sonucu ilk 20’ye kalmayı başaran Miss Turkey adayları, 19 Aralık’ta yapılacak büyük final için kampa girdi.

1980 yılından beri "Miss World", "Miss Universe" ve "Miss Supranational" gibi birçok uluslararası yarışmanın Türkiye lisans sahibi olarak gerçekleştiren “Miss Turkey Organizasyonu”nda 43. etkinlik için geri sayım başladı. Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Nursena Say, Candan Şeviktürk, Kerim Mikati, Cemal Dindar ve Sabit Akkaya’dan oluşan jüri üyeleri, binlerce aday içinden seçilerek ön elemeye kalan 130 genç kız arasından 20 finalisti belirledi. İstanbul’da Lazzoni Hotel’de önceki gün yapılan elemelerde jüri karsısına çıkan adaylar, heyecanlı bir süreçten geçti. Değerlendirme sonunda Miss Turkey 2025 adayı olarak belirlenen güzeller, 19 Aralık’ta yapılacak büyük finale hazırlanmak için kampa girdi. Final gecesi seçilecek Türkiye’nin en güzel kızları, dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenecek yarışmalarda ülkemizi temsil edecek.

İLK 20'YE KALAN MISS TURKEY FİNALİSTLERİ: İlayda Güvenç, Hülya Fazla, Sude Çetinkaya, Yasemin Arık, Arya Bozabalı, Naz Şimşek, Başak Kaya, Begüm Nil Kutluay, Mukadder Albaz, Irmak Elmacı, Sıla Çetin, Irmak Dokuzoğlu, Yasemin Serpil, Zeynep Arslan, Ayşenur Büşra Selvitop, Didar Azra Nur, İlayda Pulat, Merve Sude Ötkün, Azra Başak Aslan, Sıla Saraydemir… 43. ORGANİZASYON GURURU Miss Turkey finalistlerinin günümüz Türk kadınının en değerli örneklerinden olduğunu belirten Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu "Bu yıl 43. organizasyonumuzu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Biz, günümüz Türk kadınının hayata dair hedefleri olan, kendini yenileyen, modern, akıllı ve güzel kadınlar olduğuna inanıyoruz. Miss Turkey tecrübesini yaşayan kızlarımız, bu karakteristik özellikleri, günlük hayatlarına taşımışlardır. Bu organizasyonumuzda bizlere destek olan Lazzoni Hotel'e, Latelier Blanc İstanbul'a, VDR'ye, Sabit Akkaya'ya, Yasin Soy'a, Divan Kundura'ya ve Alix Avien'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

FİNALİSTLER KÜNYE BİLGİLERİ 1 NUMARA İLAYDA GÜVENÇ BOY: 182 YAŞ: 22 ANKARA MBA KOLEJİ MEZUNU 2 NUMARA HÜLYA FAZLA Boy: 180 Yaş: 24 MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ MEZUNU 3 NUMARA SUDE ÇETİNKAYA BOY: 180 YAŞ: 22 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ İNGİLİZCE 1.SINIF ÖĞRENCİSİ 4 NUMARA YASEMİN ARIK BOY: 180 YAŞ: 23 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ 5 NUMARA ARYA BOZABALI BOY: 1.77 YAŞ: 25 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ MEZUNU 6 NUMARA NAZ ŞİMŞEK BOY: 178 YAŞ: 19

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ PROTEZ BÖLÜMÜ MEZUNU 7 NUMARA BAŞAK KAYA BOY: 176 YAŞ: 26 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ MEZUNU 8 NUMARA BEGÜM NİL KUTLUAY Boy: 176 Yaş: 27 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ MEZUNU 9 NUMARA MUKADDER ALBAZ BOY: 175 YAŞ: 25 VİZJA UNIVERSITY PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU 10 NUMARA IRMAK ELMACI BOY: 175 YAŞ: 21 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İÇ MEKAN TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ 11 NUMARA SILA ÇETİN BOY: 173 YAŞ: 19 ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ KONSERVATUARI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ 12 NUMARA IRMAK DOKUZLUOĞLU

BOY: 175 YAŞ: 20 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE 2. SINIF ÖĞRENCİSİ 13 NUMARA YASEMİN SERPİL BOY: 172 YAŞ:22 ESSEC BUSINESS SCHOOL’DA BAŞARI BURSLU İŞLETME SINIFI 4.SINIF ÖĞRENCİSİ 14 NUMARA ZEYNEP ARSLAN BOY: 177 YAS: 21 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ 15 NUMARA AYŞENUR BÜŞRA SELVİTOP BOY: 180 YAŞ: 28 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / ÇİFT ANADAL MEZUNU 16 NUMARA DİDAR AZRA NUR BOY: 176 YAŞ: 20 BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ 17 NUMARA İLAYDA PULAT BOY: 178 YAŞ: 23 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU