Büyük heyecan başladı
Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey’de büyük heyecan başladı. Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 güzel, önceki gün jüri karşısına çıktı. Zorlu değerlendirme sonucu ilk 20’ye kalmayı başaran Miss Turkey adayları, 19 Aralık’ta yapılacak büyük final için kampa girdi.
1980 yılından beri "Miss World", "Miss Universe" ve "Miss Supranational" gibi birçok uluslararası yarışmanın Türkiye lisans sahibi olarak gerçekleştiren “Miss Turkey Organizasyonu”nda 43. etkinlik için geri sayım başladı. Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Nursena Say, Candan Şeviktürk, Kerim Mikati, Cemal Dindar ve Sabit Akkaya’dan oluşan jüri üyeleri, binlerce aday içinden seçilerek ön elemeye kalan 130 genç kız arasından 20 finalisti belirledi. İstanbul’da Lazzoni Hotel’de önceki gün yapılan elemelerde jüri karsısına çıkan adaylar, heyecanlı bir süreçten geçti. Değerlendirme sonunda Miss Turkey 2025 adayı olarak belirlenen güzeller, 19 Aralık’ta yapılacak büyük finale hazırlanmak için kampa girdi. Final gecesi seçilecek Türkiye’nin en güzel kızları, dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenecek yarışmalarda ülkemizi temsil edecek.
İLK 20’YE KALAN MISS TURKEY FİNALİSTLERİ:
İlayda Güvenç, Hülya Fazla, Sude Çetinkaya, Yasemin Arık, Arya Bozabalı, Naz Şimşek, Başak Kaya, Begüm Nil Kutluay, Mukadder Albaz, Irmak Elmacı, Sıla Çetin, Irmak Dokuzoğlu, Yasemin Serpil, Zeynep Arslan, Ayşenur Büşra Selvitop, Didar Azra Nur, İlayda Pulat, Merve Sude Ötkün, Azra Başak Aslan, Sıla Saraydemir…
43. ORGANİZASYON GURURU
Miss Turkey finalistlerinin günümüz Türk kadınının en değerli örneklerinden olduğunu belirten Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu “Bu yıl 43. organizasyonumuzu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Biz, günümüz Türk kadınının hayata dair hedefleri olan, kendini yenileyen, modern, akıllı ve güzel kadınlar olduğuna inanıyoruz. Miss Turkey tecrübesini yaşayan kızlarımız, bu karakteristik özellikleri, günlük hayatlarına taşımışlardır. Bu organizasyonumuzda bizlere destek olan
Lazzoni Hotel’e, Latelier Blanc İstanbul’a, VDR’ye, Sabit Akkaya’ya, Yasin Soy’a, Divan Kundura’ya ve Alix Avien’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
FİNALİSTLER KÜNYE BİLGİLERİ
1 NUMARA
İLAYDA GÜVENÇ
BOY: 182
YAŞ: 22
ANKARA MBA KOLEJİ MEZUNU
2 NUMARA
HÜLYA FAZLA
Boy: 180
Yaş: 24
MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ MEZUNU
3 NUMARA
SUDE ÇETİNKAYA
BOY: 180
YAŞ: 22
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ İNGİLİZCE 1.SINIF ÖĞRENCİSİ
4 NUMARA
YASEMİN ARIK
BOY: 180
YAŞ: 23
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
5 NUMARA
ARYA BOZABALI
BOY: 1.77
YAŞ: 25
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ MEZUNU
6 NUMARA
NAZ ŞİMŞEK
BOY: 178
YAŞ: 19
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ PROTEZ BÖLÜMÜ MEZUNU
7 NUMARA
BAŞAK KAYA
BOY: 176
YAŞ: 26
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ MEZUNU
8 NUMARA
BEGÜM NİL KUTLUAY
Boy: 176
Yaş: 27
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ MEZUNU
9 NUMARA
MUKADDER ALBAZ
BOY: 175
YAŞ: 25
VİZJA UNIVERSITY PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU
10 NUMARA
IRMAK ELMACI
BOY: 175
YAŞ: 21
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İÇ MEKAN TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
11 NUMARA
SILA ÇETİN
BOY: 173
YAŞ: 19
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ KONSERVATUARI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
12 NUMARA
IRMAK DOKUZLUOĞLU
BOY: 175
YAŞ: 20
KOÇ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
13 NUMARA
YASEMİN SERPİL
BOY: 172
YAŞ:22
ESSEC BUSINESS SCHOOL’DA BAŞARI BURSLU İŞLETME SINIFI 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
14 NUMARA
ZEYNEP ARSLAN
BOY: 177
YAS: 21
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DİLBİLİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
15 NUMARA
AYŞENUR BÜŞRA SELVİTOP
BOY: 180
YAŞ: 28
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / ÇİFT ANADAL MEZUNU
16 NUMARA
DİDAR AZRA NUR
BOY: 176
YAŞ: 20
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
17 NUMARA
İLAYDA PULAT
BOY: 178
YAŞ: 23
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU
18 NUMARA
MERVE SUDE ÖTKÜN
BOY: 180
YAŞ: 25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
19 NUMARA
AZRA BAŞAK ASLAN
BOY:180
YAŞ:22
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
20 NUMARA
SILA SARAYDEMİR
BOY: 1.80
YAŞ: 22
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ