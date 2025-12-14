Habertürk
        Büyük heyecan başladı

        Büyük heyecan başladı

        Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey'de büyük heyecan başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 11:16 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:16
        Büyük heyecan başladı
        Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey’de büyük heyecan başladı. Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 güzel, önceki gün jüri karşısına çıktı. Zorlu değerlendirme sonucu ilk 20’ye kalmayı başaran Miss Turkey adayları, 19 Aralık’ta yapılacak büyük final için kampa girdi.

        1980 yılından beri "Miss World", "Miss Universe" ve "Miss Supranational" gibi birçok uluslararası yarışmanın Türkiye lisans sahibi olarak gerçekleştiren “Miss Turkey Organizasyonu”nda 43. etkinlik için geri sayım başladı. Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Nursena Say, Candan Şeviktürk, Kerim Mikati, Cemal Dindar ve Sabit Akkaya’dan oluşan jüri üyeleri, binlerce aday içinden seçilerek ön elemeye kalan 130 genç kız arasından 20 finalisti belirledi. İstanbul’da Lazzoni Hotel’de önceki gün yapılan elemelerde jüri karsısına çıkan adaylar, heyecanlı bir süreçten geçti. Değerlendirme sonunda Miss Turkey 2025 adayı olarak belirlenen güzeller, 19 Aralık’ta yapılacak büyük finale hazırlanmak için kampa girdi. Final gecesi seçilecek Türkiye’nin en güzel kızları, dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenecek yarışmalarda ülkemizi temsil edecek.

        İLK 20’YE KALAN MISS TURKEY FİNALİSTLERİ:

        İlayda Güvenç, Hülya Fazla, Sude Çetinkaya, Yasemin Arık, Arya Bozabalı, Naz Şimşek, Başak Kaya, Begüm Nil Kutluay, Mukadder Albaz, Irmak Elmacı, Sıla Çetin, Irmak Dokuzoğlu, Yasemin Serpil, Zeynep Arslan, Ayşenur Büşra Selvitop, Didar Azra Nur, İlayda Pulat, Merve Sude Ötkün, Azra Başak Aslan, Sıla Saraydemir…

        43. ORGANİZASYON GURURU

        Miss Turkey finalistlerinin günümüz Türk kadınının en değerli örneklerinden olduğunu belirten Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu “Bu yıl 43. organizasyonumuzu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Biz, günümüz Türk kadınının hayata dair hedefleri olan, kendini yenileyen, modern, akıllı ve güzel kadınlar olduğuna inanıyoruz. Miss Turkey tecrübesini yaşayan kızlarımız, bu karakteristik özellikleri, günlük hayatlarına taşımışlardır. Bu organizasyonumuzda bizlere destek olan

        Lazzoni Hotel’e, Latelier Blanc İstanbul’a, VDR’ye, Sabit Akkaya’ya, Yasin Soy’a, Divan Kundura’ya ve Alix Avien’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

        FİNALİSTLER KÜNYE BİLGİLERİ

        1 NUMARA

        İLAYDA GÜVENÇ

        BOY: 182

        YAŞ: 22

        ANKARA MBA KOLEJİ MEZUNU

        2 NUMARA

        HÜLYA FAZLA

        Boy: 180

        Yaş: 24

        MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ MEZUNU

        3 NUMARA

        SUDE ÇETİNKAYA

        BOY: 180

        YAŞ: 22

        NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ İNGİLİZCE 1.SINIF ÖĞRENCİSİ

        4 NUMARA

        YASEMİN ARIK

        BOY: 180

        YAŞ: 23

        İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

        ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

        5 NUMARA

        ARYA BOZABALI

        BOY: 1.77

        YAŞ: 25

        KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ MEZUNU

        6 NUMARA

        NAZ ŞİMŞEK

        BOY: 178

        YAŞ: 19

        İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ PROTEZ BÖLÜMÜ MEZUNU

        7 NUMARA

        BAŞAK KAYA

        BOY: 176

        YAŞ: 26

        BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ MEZUNU

        8 NUMARA

        BEGÜM NİL KUTLUAY

        Boy: 176

        Yaş: 27

        KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ MEZUNU

        9 NUMARA

        MUKADDER ALBAZ

        BOY: 175

        YAŞ: 25

        VİZJA UNIVERSITY PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU

        10 NUMARA

        IRMAK ELMACI

        BOY: 175

        YAŞ: 21

        İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İÇ MEKAN TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

        11 NUMARA

        SILA ÇETİN

        BOY: 173

        YAŞ: 19

        ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ KONSERVATUARI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

        12 NUMARA

        IRMAK DOKUZLUOĞLU

        BOY: 175

        YAŞ: 20

        KOÇ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

        13 NUMARA

        YASEMİN SERPİL

        BOY: 172

        YAŞ:22

        ESSEC BUSINESS SCHOOL’DA BAŞARI BURSLU İŞLETME SINIFI 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

        14 NUMARA

        ZEYNEP ARSLAN

        BOY: 177

        YAS: 21

        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

        DİLBİLİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

        15 NUMARA

        AYŞENUR BÜŞRA SELVİTOP

        BOY: 180

        YAŞ: 28

        ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / ÇİFT ANADAL MEZUNU

        16 NUMARA

        DİDAR AZRA NUR

        BOY: 176

        YAŞ: 20

        BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

        17 NUMARA

        İLAYDA PULAT

        BOY: 178

        YAŞ: 23

        İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU

        18 NUMARA

        MERVE SUDE ÖTKÜN

        BOY: 180

        YAŞ: 25

        İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

        19 NUMARA

        AZRA BAŞAK ASLAN

        BOY:180

        YAŞ:22

        NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

        20 NUMARA

        SILA SARAYDEMİR

        BOY: 1.80

        YAŞ: 22

        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

        #Miss Turkey
